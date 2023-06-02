Бывшие контролеры моряков блокируют через суд ликвидацию коррупционной схемы с разрешениями - Кубраков

Бывшие члены Государственной квалификационной комиссии Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, которая была ликвидирована как неэффективный орган, через суд блокируют ликвидацию коррупционной схемы, ранее приносившей десятки тысяч долларов этим чиновникам.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер и глава Минвосстановления Александр Кубраков.

По его словам, экс-чиновники подали 31 иск против Администрации судоходства, направленные на блокирование работы Администрации по реализации постановления Правительства №1499 относительно прозрачного механизма дипломирования моряков.

“Борьбу за прозрачную и понятную систему дипломирования моряков наша команда ведет уже не первый месяц. Эта борьба наталкивается на отчаянное сопротивление тех, кто много лет строил коррупционные схемы на моряках. Вместе с Администрацией судоходства и при поддержке международных партнеров мы начали реформировать процесс дипломирования моряков для ликвидации коррупции и приведения его в международные стандарты и практики. В декабре прошлого года правительство приняло постановление №1499, которое обеспечивает прозрачный механизм дипломирования и приводит законодательство в соответствие с международными конвенциями”, - написал Кубраков.

По его словам, во всех исках единственная цель – "запретить Администрации судоходства перестраивать систему, вернуть коррупционное звено из-за блокирования постановления Правительства №1499 и продолжать зарабатывать на моряках".

Команда прошла несколько судебных инстанций, 12 исков остались без рассмотрения. Но нашелся судья, который своим решением поставил под вопрос реформу дипломирования. Это Балаклицкий А.И., судья пресловутого Киевского окружного административного суда, который за нарушение норм процессуального права и незаконные решения в пользу третьих лиц многократно отстранен от правосудия», - добавил вице-премьер.

По его словам, именно этот судья постановил определение по делу №320/17353/23, которым остановил прозрачный процесс дипломирования и фактически запретил деятельность Администрации судоходства, связанную с этим. “Мы не согласны с таким решением и обязательно подадим апелляцию. Обжалование определения об обеспечении иска не останавливает его исполнение, а также не препятствует дальнейшему рассмотрению дела. Это означает, что Администрация судоходства на время прекращает осуществлять услуги по дипломированию моряков, определенные постановлением Правительства от 30.12.2022 №1499. Мы будем сражаться и отстаивать интересы украинских моряков. Дипломирование моряков будет построено без коррупционеров с использованием онлайн инструментов и лучших международных практик”, - подчеркнул Кубраков.

Он также добавил, что через полгода реформирования команда Администрации наладила работу Государственной квалификационной комиссии моряков в Киеве и Одессе. Моряки получили более 2000 тысяч квалификационных документов прозрачным и законным способом, экзамены сдаются исключительно с использованием признанного во всем мире тестирования CES 6.0. Готовятся до запуска сервисы для моряков через портал Дія.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что такое решение суда заставит общественность внимательнее присмотреться к деятельности этого учреждения.

“Если коротко, то с моряков сдирали тысячи долларов за получение необходимой бумажки. Более 150 тысяч украинских моряков заставляли платить взятки за их документы. Вот что вчера написали мне лидеры моряков: "За период независимости не было такого момента, чтобы документы получались так легко и прозрачно, как с февраля 2023 г. Но понятно, что сейчас это будет фактически коллапс", - написал глава ЦПК.

“Балаклицкий – один из “судей Майдана”. Он запретил мирное собрание в Вышгороде в феврале 2014 года. К тому моменту уже погибли первые протестующие. Но я хочу поблагодарить Балаклицкого. Это его решение мотивирует нас с партнерами больше внимания уделять Киевскому окружному админсуду (КОАС). Вряд ли коллегам Балаклицкого такое наше внимание понравится”, - добавил Шабунин.