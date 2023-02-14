В Україні перезапустили роботу Державної кваліфікаційної комісії моряків

В Україні з 14 лютого розпочала роботу повністю оновлена як за складом, так і за функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків при Адміністрації судноплавства.

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Як повідомляють в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, також тепер змінено підхід до процедури проходження іспитів і отримання кваліфікаційних документів моряків.

Відтепер моряк має подавати документи на розгляд безпосередньо до Адміністраціі судноплавства або до сервісних центрів держпідприємства "Моррічсервіс". Наразі відкрито перший такий сервісний центр в Києві, де будуть проходити іспити на підтвердження та подовження кваліфікації та видача документів за спрощеною процедурою.

"Нові члени ДККМ є частиною команди Адміністрації судноплавства, відтепер ніхто не може вплинути на рішення за результатами проходження моряком іспиту", - підкреслюють у відомстві.

Єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження чи подовження кваліфікації є норвезький тест Crew Evaluation System (CES) 6.0. В свою чергу, Інспекція з підготовки і дипломування моряків, до якої, як вказують в Мінінфраструктури, "виникало багато запитань", наразі перебуває на завершальній стадії ліквідації.

"І це тільки перший етап змін. Реформа передбачає повний перехід від старої системи з непрозорими та забюрократизованими процедурами видачі кваліфікаційних документів моряків до міжнародних стандартів в дипломуванні. Далі – максимальна автоматизація процесів та цифровізація послуг для моряків, що дозволить ліквідувати корупційні ризики через зведення до мінімуму впливу людського фактору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повний перезапуск системи дипломування відповідно до міжнародних практик став можливим завдяки ухваленню Кабінетом міністрів 30 грудня постанови №1499. Тестування ж виключно за допомогою CES 6.0, нагадаємо, було впроваджено ще рік тому, з 21 лютого 2022 року.

Минула ж система тестування моряків виявилася корупційною: в 2021 Служба безпеки України викрила схему, через яку реєстр моряків фактично захопили сторонні приватні особи, що створювали штучні перешкоди для проходження тестування, вимагаючи за це хабарі у кілька тисяч доларів. Спецслужба тоді вилучила відповідні сервери і повернула їх під контроль Мінінфраструктури.