В Украине перезапустили работу Государственной квалификационной комиссии моряков

В Украине с 14 февраля начала работу полностью обновленная как по составу, так и по функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства.

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Как сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, также теперь изменен подход к процедуре прохождения экзаменов и получения квалификационных документов моряков.

Теперь моряк должен подавать документы на рассмотрение непосредственно в Администрацию судоходства или в сервисные центры госпредприятия "Морречсервис". На сегодня открыт первый такой сервисный центр в Киеве, где будут проводиться экзамены на подтверждение и продление квалификации и выдача документов по упрощенной процедуре.

"Новые члены ГККМ являются частью команды Администрации судоходства, теперь никто не может повлиять на решение по результатам прохождения моряком экзамена", - подчеркивают в ведомстве.

Единственным квалификационным тестом для моряков для подтверждения или продления квалификации является норвежский тест Crew Evaluation System (CES) 6.0. В свою очередь, Инспекция по подготовке и дипломированию моряков, к которой, как указывают в Мининфраструктуры, "возникало много вопросов", сейчас находится на завершающей стадии ликвидации.

"И это только первый этап изменений. Реформа предполагает полный переход от старой системы с непрозрачными и забюрократизированными процедурами выдачи квалификационных документов моряков к международным стандартам в дипломировании. Далее – максимальная автоматизация процессов и цифровизация услуг для моряков, что позволит устранить коррупционные риски из-за сведения к минимуму влияния человеческого фактора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полный перезапуск системы дипломирования в соответствии с международными практиками стал возможным благодаря принятию Кабинетом министров 30 декабря постановления №1499. Тестирование же исключительно с помощью CES 6.0, напомним, было введено еще год назад, с 21 февраля 2022 года.

Предыдущая же система тестирования моряков оказалась коррупционной: в 2021 году Служба безопасности Украины разоблачила схему, в рамках которой реестр моряков фактически захватили посторонние частные лица, создававшие искусственные препятствия для прохождения тестирования и требуя взятки в несколько тысяч долларов. Спецслужба тогда изъяла соответствующие серверы и вернула их под контроль Мининфраструктуры.

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