Мининфраструктуры: украинские моряки переходят к международным процедурам подтверждения квалификации

Украина, входящая в топ-5 стран мира по количеству моряков, переходит к международным процедурам подтверждения их квалификации. Единственным способом подтверждения квалификации моряков теперь станет CES-тестирование, сообщило Министерство инфраструктуры.

С 21 февраля 2022 года заявки на проведение компьютерного тестирования принимаются только на норвежский тест Crew Evaluation System (CES) 6.0, говорится в сообщении.

Этот тест будет применяться на экзаменах по подтверждению квалификации – присвоению нового/очередного звания или подтверждению приобретенного звания (в случае недостатка соответствующего стажа).

"Переход исключительно на CES-тестирование изначально являлся нашим ключевым приоритетом. Однако ввиду реакции отрасли в ноябре 2021 года мы приняли консенсусное решение – внедрить тест CES, оставив для моряков право выбирать между ним и украинским АСТ. На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем такого сказать о тесте АСТ", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Еще летом 2021 года киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему оформления разрешительных документов украинских моряков. По информации экспертов, она ежегодно приносила ее устроителям до 150 млн долларов.

"Эта схема функционировала очень долго. По оценкам СБУ, государственный реестр документов моряков окончательно попал в руки частных лиц еще в конце 2019 – начале 2020 года. Это была огромная структурированная база данных, собиравшаяся годами. Понятно, что одной из главных задач государства тогда было не допустить уничтожения данных", – сообщал ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что было принято решение о полной перестройке и диджитализации сферы дипломирования моряков. В рамках этого и был введен экспериментальный проект по тестированию моряков на базе международной системы Crew Evaluation System 6.0.

Систему компьютерного тестирования CES 6.0 разработала норвежская компания Seagull Maritime AS. CES-тест является одним из наиболее распространенных в мире, используется более 25 лет в более чем 350 мировых компаниях.

Напомним, 1 июля 2021 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект №3944, который отменяет обязательную периодическую аттестацию моряков.

В Украине сейчас насчитывается более 150 тысяч работающих моряков, которые ежегодно приносят в экономику государства около 3-4 миллиардов долларов.