Тестирование для моряков станет прозрачным: взятки по $5-8 тыс. отменяются

Министерство инфраструктуры Украины во главе с Александром Кубраковым представило план усовершенствования государственных сервисов для моряков.

Новые правила облегчат жизнь украинским морякам, в частности помогут бороться с коррупцией и введут цифровые решения, отмечает пресс-служба ведомства.

Отныне тестирования моряков станут прозрачными. С 24 июня на официальном сайте Морской администрации публикуются варианты ответов на вопросы тестирования, а моряки получают зафиксированные результаты своих ответов. Сейчас Министерство принимает замечания и предложения от моряков. В планах — разработка учебного пособия для подготовки к тестированию.

Кроме того, законопроект №3944, который 1 июля поддержал парламент, отменяет обязательную периодическую аттестацию моряков. В последние годы сдача экзаменов в ходе такой аттестации сопровождалась требованиями масштабных взяток — от моряков требовали по 5-8 тысяч долларов.

Правительство также планирует запустить норвежскую систему тестирования Crew Evaluation System (CES) 6.0 (1 сентября стартует экспериментальный проект). Кабинет министров Украины уже принял соответствующее Постановление и утвердил Порядок реализации проекта.

Состоялась отставка в. о. главы Морской администрации. Сейчас идет конкурс на определение нового руководителя Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Помимо этого, в рамках совместного проекта Мининфраструктуры с Минцифры и TAPAS Project "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах" планируется создание прозрачного сервиса для моряков с помощью Единого портала государственных услуг "Дія".

Электронный кабинет моряка также изменится: он перейдет на баланс Министерства инфраструктуры Украины, сейчас проводится аудит ІТ-продуктов Морской администрации.

Напомним, в Украине сейчас насчитывается более 150 тыс. работающих моряков, которые ежегодно приносят в экономику государства около 3-4 миллиардов долларов.