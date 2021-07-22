СБУ раскрыла масштабную схему взяточничества при подтверждении квалификации моряков

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в рамках масштабной спецоперации разоблачила и заблокировала преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

"Фактически государственный реестр находился во владении посторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков. Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали ежегодно, достигал более 150 млн долларов", — заявляют в СБУ.

Отмечается, что в схеме была задействована сеть агентов-посредников, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации и несанкционированное вмешательство в государственный реестр.

"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации", — сообщает спецслужба.

При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования. Вознаграждение "агенту" составляло 3-8 тысяч долларов в зависимости от должности моряка.

Установлено, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

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"Расследуя уголовное производство, специалисты СБУ выяснили, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что злоумышленники имели ряд групп в различных месседжерах, где координировали свою работу. СБУ сообщает, что сейчас реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ к ним третьим лицам, в том числе фигурантам дела, заблокирован.

"СБУ принимает все организационно-технические мероприятия, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу", — заверили в ведомстве.

Сотрудники служба провели обыски в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщении им подозрений, следственные действия продолжаются.

Напомним, что в конце января в Одессе и возле областного центра на киевской трассе прошли акции протеста против коррупции в морской отрасли, в частности, против вымогательства взяток за получение дипломов моряков. Среди требований протестующих называлась и отставка министра инфраструктуры Владислава Криклия. Криклий тогда выразил недоумение проведением акций протеста. По мнению чиновника, их участники, по сути, выступают лишь за перераспределение коррупционных потоков.

"Не помню ни одной акции против коррупции в Инспекции дипломирования моряков. Неужели всех все устраивало? Знали прейскурант и к кому обращаться, а дома на кухне обсуждали, какое зло коррупция?" — заявил тогда он.

В конце февраля в коррупции в этой сфере обвинили Криклия и журналисты программы "Гроші". 14 мая стало известно, что министр подал в отставку. Явная причина, ставшая поводом к этому, не называлась. Его место занял глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Отметим также, что в день увольнения Криклия 18 мая СБУ провела обыски в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве. Дело касалось выдачи морякам удостоверений на основе незаконных документов, полученных в оккупированном Крыму.

Незадолго до этого, в конце апреля Министерство инфраструктуры решило ввести автоматизированную систему тестирования моряков без участия экзаменатора, что было призвано исключить влияние человеческого фактора на процесс дипломирования.

В июне Верховная Рада приняла закон, вообще отменивший обязательную периодическую переаттестацию моряков.