Инспекцию по подготовке моряков обыскивают по делу о госизмене

Следователи Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и Севастополя проводят обыск в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве.

Как говорится в сообщении крымской прокуратуры, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе документов о работе на судах, осуществляющих заходы в закрытые Украиной порты Крымского полуострова для разгрузки и загрузки различного рода грузов, а также периодически проходящих в закрытых портах полуострова инспекции и проверки.

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"То есть, выдача морякам удостоверений осуществляется на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированном полуострове. К тому же указанная организация уклоняется от выполнения ранее вынесенного судом определения о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ее ведении", — отмечают в ведомстве.

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Расследование проводится по частям 1 и 2 статьи 332-1 (нарушение порядка въезда на оккупированную территорию и выезда с нее), части 1 статьи 111 (государственная измена), части 3 статьи 110-2 (финансирование действий по свержению конституционного строя, захвата власти или изменения границ Украины) Уголовного кодекса.

Напомним также, что в конце января в Одессе и возле областного центра на киевской трассе прошли акции протеста против коррупции в морской отрасли, в частности против вымогательства взяток за получение дипломов моряков. Среди требований протестующих называлась и отставка министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Криклий тогда выразил недоумение проведением акций протеста. По мнению чиновника, их участники, по сути, выступают лишь за перераспределение коррупционных потоков.

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"Не помню ни одной акции против коррупции в Инспекции дипломирования моряков. Неужели всех все устраивало? Знали прейскурант и к кому обращаться, а дома на кухне обсуждали, какое зло коррупция?" — заявил тогда он.

Впоследствии в коррупции в этой сфере обвинили Криклия и журналисты программы "Гроші".

Тем временем 14 мая стало известно, что министр подал в отставку. Явной причины, ставшей поводом к этому, пока не называлось, однако известно, что на место Криклия претендует глава "Укравтодора" Александр Кубраков. Вопрос отставки Криклия Рада планирует рассмотреть уже 18 мая.