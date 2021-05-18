Инспекцию по подготовке моряков обыскивают по делу о госизмене

Следователи Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и Севастополя проводят обыск в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве.
Как говорится в сообщении крымской прокуратуры, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе документов о работе на судах, осуществляющих заходы в закрытые Украиной порты Крымского полуострова для разгрузки и загрузки различного рода грузов, а также периодически проходящих в закрытых портах полуострова инспекции и проверки.
"То есть, выдача морякам удостоверений осуществляется на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированном полуострове. К тому же указанная организация уклоняется от выполнения ранее вынесенного судом определения о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ее ведении", — отмечают в ведомстве.
Расследование проводится по частям 1 и 2 статьи 332-1 (нарушение порядка въезда на оккупированную территорию и выезда с нее), части 1 статьи 111 (государственная измена), части 3 статьи 110-2 (финансирование действий по свержению конституционного строя, захвата власти или изменения границ Украины) Уголовного кодекса.
Напомним также, что в конце января в Одессе и возле областного центра на киевской трассе прошли акции протеста против коррупции в морской отрасли, в частности против вымогательства взяток за получение дипломов моряков. Среди требований протестующих называлась и отставка министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Криклий тогда выразил недоумение проведением акций протеста. По мнению чиновника, их участники, по сути, выступают лишь за перераспределение коррупционных потоков.
"Не помню ни одной акции против коррупции в Инспекции дипломирования моряков. Неужели всех все устраивало? Знали прейскурант и к кому обращаться, а дома на кухне обсуждали, какое зло коррупция?" — заявил тогда он.
Впоследствии в коррупции в этой сфере обвинили Криклия и журналисты программы "Гроші".
Тем временем 14 мая стало известно, что министр подал в отставку. Явной причины, ставшей поводом к этому, пока не называлось, однако известно, что на место Криклия претендует глава "Укравтодора" Александр Кубраков. Вопрос отставки Криклия Рада планирует рассмотреть уже 18 мая.