В Украине упростили систему подготовки и дипломирования моряков

Министерство инфраструктуры решило ввести автоматизированную систему тестирования моряков без участия экзаменатора, что призвано исключить влияние человеческого фактора на процесс дипломирования. Соответствующий приказ ведомства от 6 апреля накануне был зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, документ предусматривает возможность подтверждения существующего звания на основании соответствующего стажа работы на судне (без сдачи обязательных квалификационных экзаменов); а также возможность присвоения очередного звания лицу командного состава или подтверждение существующего звания (при отсутствии достаточного стажа работы на судне) путем прохождения компьютерного тестирования, которое разрабатывается на основе международной системы CES 6.0.

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Также предусмотрен упрощенный механизм дипломирования специалистов портового, служебно-вспомогательного и технического флота, работающего под флагом Украины в каботажном плавании. Кроме того, отменено обязательное прохождение курсов повышения квалификации для лиц, подтверждающих свое звание.

Помимо этого, приказ регулирует вопросы дипломирования лиц, работающих на судах, использующих газы или другие виды топлива с низкой температурой вспышки, а также судах, работающих в полярных водах.

Как отметил министр Владислав Криклий, его ведомство ввело гибкую и прозрачную процедуру получения морских квалификационных документов, упростив ее с учетом требований Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

"Я обещал, что ситуация с дипломированием моряков изменится. На этом пути мы почувствовали отчаянное сопротивление — от блокировки ликвидации инспекции через знаменитый ОАСК и обжалование приказов министерства до массовых атак через СМИ. Вместе с сообществом моряков и председателем исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеилом Саакашвили было приложено много усилий, чтобы упростить систему дипломирования моряков и ликвидировать коррупционные схемы в этой сфере", — заявил он.

Напомним, что 26 января в Одессе и возле областного центра на трассе Одесса — Киев прошли акции протеста против коррупции в морской отрасли, в частности против вымогательства взяток за получение дипломов моряков.

Среди требований протестующих называлась отставка Криклия и исполняющего обязанности председателя Госслужбы морского и речного транспорта Андрея Глазкова, утверждение приказа Мининфраструктуры об упрощении системы дипломирования моряков и принятие Верховной Радой законопроекта №3944, отменяющего экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков. Отметим, что данный законопроект пока так и не рассматривался.

Криклий тогда выразил недоумение проведением акций протеста. По мнению чиновника, их участники, по сути, выступают лишь за перераспределение коррупционных потоков.