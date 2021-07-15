В Турции четырех украинских моряков арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков

В турецком Искендеруне 10 июля были задержаны и на следующий день арестованы четверо украинских моряков, которым вменяют контрабанду наркотиков. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

По словам дипломата, в упомянутом порту было задержано судно MSC Capucine R, которое ходит под флагом Либерии. Его экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

Задержанными же, по данным МИД, оказались капитан корабля и трое его помощников (все — граждане Украины). По словам Николенко, департамент консульской службы МИД и посольство Украины в Турции держат дело на контроле, задержанным предоставляется консульская помощь.

"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков. Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели", — отметил спикер ведомства.

Отметим при этом, что по данным сервиса MarineTraffic, MSC Capucine R по состоянию примерно на 12:00 15 июля уже ушел из Искендеруна и следует в другой турецкий порт Измир, находясь в Средиземном море примерно в 70 км от города Аланья.

Напомним также, что в конце июня в районе Шри-Ланки на судне MSС Messina, которое шло под флагом Либерии, произошел пожар, из-за чего погиб моряк из Украины.