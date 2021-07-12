Развернули схему: Кто и как обманул моряков с законом по отмене повторных экзаменов

Авторы законопроекта №3944 утверждают, что смогли победить коррупционные поборы с моряков, но в реальности этот документ со всеми своими недостатками дает чиновникам более разнообразные поводы требовать взятку. Как "бонус" — отдельные "группы влияния" под шумок слов о борьбе с коррупцией, похоже, сами хотят оседлать "схемы" с выдачей документов морякам.

Морскую отрасль Украины уже несколько лет "подтачивает" коррупционная "схема" с выдачей документов морякам для трудоустройства на морские судна международного плавания.

Суть "схемы" проста: как минимум раз в 5 лет моряки должны подтверждать свою квалификацию в профильных государственных комиссиях, в которых "как назло" всегда не хватает экзаменаторов, посему, по слухам из отрасли, либо плати таксу минимум в $1 тысячу "для ускорения вопроса", либо — не плати и сам себе обрезай путь для выгодного трудоустройства.

По разным оценкам, численность моряков торгового судоходства в Украине составляет от 40 до 150 тысяч человек, "схема" по выдаче им документов может давать до $200 миллионов "заработка" своим "хозяевам" в год.

Вопросы документов сосредоточены в руках чиновников только одного небольшого ведомства — Администрации морского и речного транспорта, в структуре которой находится Инспекция по дипломированию моряков — главный "оператор" по документам.

У победы много нянек

Казалось бы, раз проблема "точечная", то и решить ее можно "точечными" усилиями. Что, собственно, и попытались изобразить авторы закона №3944, который парламент проголосовал 29 июня и который вносит формальные изменения в порядок подтверждения квалификации моряков. Казалось бы, шампанское открывать здесь рано: этот закон только 5 июля подписал спикер ВР Дмитрий Разумков, сам документ президент еще не подписал, а в текст закона закралась типичная "турборежимная" ошибка: там прямо прописано, что документ вступает в силу якобы с 1 января 2021 года, хотя, как знаем, закон обратной силы не имеет.

Тем не менее, отдельные персоналии уже успели себе присвоить заслугу якобы полной ликвидации "схемы" по выдаче документов морякам. Активнее всего на этой теме пропиарился Михаил Саакашвили, известный ныне как глава Офиса простых решений, который успел заявить о себе как об авторе победы на канале "Украина 24", ну и также на других площадках.

Заслугу в "победе" над коррупцией при выдаче документов морякам отдельные ресурсы успели присвоить Кристине Король, руководителю организации Ukrainian Seafarers Union.

Похоже, даже в стане фракции власти "Слуга народа" не определились, кому же приписывать "победу" над "схемой" по морякам. Например, Профсоюз работников морского транспорта Украины публично благодарил нардепа Ивана Шинкаренко, и в то же время известная близостью к Саакашвили народный депутат Лиза Ясько в контексте принятия закона №3944 не преминула написать: "за что мы боролись, парламент поддержал абсолютным большинством".

Но если внимательно вчитаться в текст закона №3944, и также прислушаться к голосам специалистов в отрасли, то можно сделать вывод: никакой "победы над коррупционерами" не произошло, принятый закон вносит разве что "косметические поправки". А все пафосные заявления свидетельствуют, что отдельные "группы влияния" пытаются заполучить свой контроль над морской отраслью Украины.

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Читать нужно в обратном порядке

Если мы внимательно прочтем текст закона №3944, то увидим там следующее. Моряки получают право не сдавать экзамены для обновления своих документов в случае, если: 1) доказана их пригодность к работе на морских суднах по состоянию здоровья; 2) при наличии необходимых свидетельств о прохождении курсов подготовки; или же 3) если инспекторы Морской администрации без экзаменов подтвердили стаж работы моряка, необходимый для подтверждения квалификации.

С формальной точки зрения, раз здесь прописана возможность морякам не сдавать "на берегу", то есть Инспекции по дипломированию моряков, экзамен для получения документов — значит, это уже победа над коррупцией, ведь есть "лазейка" обойти чиновника.

Но, с другой стороны, как видим, закон ведь не прописал порядок, как проверять эту самую пригодность к работе на морских суднах, как проводить верификацию сертификатов. И самое главное — по какому порядку инспекция МорАда должна подтверждать фактический стаж работы моряка на морском судне. Все эти "бюрократические мелочи" парламентарии переложили на Кабмин, который должен за 3 месяца после принятия законопроекта разработать всю необходимую нормативную базу. А по "законам жанра" отечественной бюрократии всю "нормативку" в этом случае будет разрабатывать и подавать на утверждение Морская администрация. Замкнутый круг.

Более того, если еще раз вчитаемся в текст закона №3944, то увидим, что этот документ сохраняет главный коррупциогенный фактор — необходимость обращаться к государственной квалификационной комиссии, которая и должна выдавать документы морякам. Так как нет конкретной привязки, в каких конкретно случаях моряк может воспользоваться опцией подтверждения фактического стажа работы на судне, а в каких случаях — нет варианта, кроме как идти на экзаменационную комиссию, то, по сути, чиновники МорАда все равно сохраняют за собой возможность гнать всех моряков на свою экзаменационную комиссию.

В чем-то "классикой жанра" при борьбе с проявлениями коррупции считается перевод государственных услуг в онлайн-сервисы, вместо прямого контакта с чиновниками. В случае с выдачей документов законодатель такого сервиса не предусмотрел.

Но зато законодатель, по сути, предусмотрел, что уже полученные сертификаты или другие документы моряки смогут подгружать в систему "Дия". Государство таким образом хочет попытаться принудить моряков "засветить" свои контракты и реальные доходы, и там есть что "светить": по некоторым данным, моряки присылают своим семьям до $3 миллиардов денежных переводов в год, просто эти деньги теряются в общем потоке переводов от "заробитчан". И в этом направлении уже есть продвижение. СМИ пишут, что система вскоре заработает, моряки смогут прозрачно платить налоги.

Здесь любопытно, кстати, посмотреть на "взгляд на систему изнутри". Например, бывший первый заместитель начальника Инспекции по дипломированию моряков Александр Ищенко пишет, что по сумме своих недостатков принятый закон №3944 означает разве то, что Морская администрация начнет поднимать коррупционную ренту за свои услуги, что по выдаче документов, что по подтверждению фактического стажа для моряков.

"Королевская" битва за Морскую администрацию

По сумме аргументов получается, что принятый закон №3944 и вся шумиха вокруг него — это всего лишь инструмент торгов в руках отдельных "групп влияния". За что торги идут? Можем сделать вывод: за право контроля над Морской администрацией, а также за право видоизменить те коррупционные "схемы", которыми "оперирует" эта госструктура.

Имеем такие факты. Как пишут СМИ, сейчас та самая Морская администрация не имеет "полноценного" руководителя, кадровый конкурс еще длится, и победу в этом конкурсе хотят заполучить люди, завязанные на бизнесмена Андрея Иванова, его компанию "Трансшип" и "ручную" Морскую палату, например, Илья Тихонов (который был одним из фактических авторов текста закона №3944) или же Иван Ниякий (которого успел "сбить" уже экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий).

И при этом Кристина Король публично признает, что Морская палата, "Трансшип" и Иван Ниякий — это основные субъекты, с которыми сотрудничает (а по факту — зависит) ее организация Ukrainian Seafarers Union. Здесь также стоит обратить внимание, что организация Ukrainian Seafarers Union была создана буквально в декабре 2020 года, похоже, в ожидании нового витка кадрового конкурса по Морской администрации Украины.

Здесь можем привести еще нестыковки. Например, обычно работа общественных организаций "заточена" как раз под детали "технического" характера, которые, однако, и определяют всю картину. В нашем случае это, например, состав экзаменационных комиссий или же формат проведения экзаменов, а в идеале — чтобы проведение всех экзаменационных процедур перевести в онлайн-формат, чтобы у моряков не было вообще необходимости контактировать с чиновниками МорАда.

Однако, как пишет тот же Александр Ищенко, по сути, вопросы к экзаменам для моряков составлены так, что на них, в принципе, невозможно ответить правильно, поэтому уже есть возможности требовать взятку. Тем более, что в экзаменационных комиссиях и так остались ровно те же люди, которые и до этого момента имели многолетнюю практику поборов с моряков при сдаче экзаменов.

Получается, что и Король со своей Ukrainian Seafarers Union не упростили жизнь морякам от слова совсем, потому что закон не убирает "кормушки", а всего лишь провели пиар-акцию в интересах своих реальных хозяев — того же Иванова и его "Трансшипа".

По сути, некоторые "группы влияния", похоже, решили под шум слов "о борьбе с коррупцией" сами оседлать те схемы, от которых уже много лет страдают простые моряки.

Закон №3944 надо качественно доработать, чтобы коррупционные поборы с моряков были реально прекращены, а коррупционеры окончательно "вычищены" из отрасли. И для этого Владимиру Зеленскому придется его ветировать, отдав на доработку, чтобы реформа была и правда реформой, а не сменой вывесок без диджитал-решений вместо человеческого фактора в госорганах, чего давно все ждут.

Дмитрий Филипенко

Фото: Depositphotos