Покупці переходять до ШІ-агрегаторів: понад 70% більше не шукають одяг напряму в брендів

Вертикальні агрегатори на базі штучного інтелекту фундаментально змінюють досвід споживачів. Замість того, щоб заходити в застосунок H&M чи Zara за одягом, споживач знаходить необхідний товар на єдиній платформі. На сьогодні 71% користувачів віддають перевагу саме ШІ-агрегаторам.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження компанії Devlight.

Універсальний ШІ-застосунок автоматизує весь шлях користувача в межах однієї сфери: наприклад, у моді – від пошуку натхнення до покупки й доставки товару. Їх особливість полягає в інтеграційних шарах та агентних оркестраторах:

Інтеграційний шар — це "клей", який об єднує всі дані компанії, старі й нові програми, робочі процеси та правила. Він гарантує, що ШІ бачить повну картину, а не лише уривок інформації.

Агентний оркестратор — надбудова, яка «керує» діями ШІ-агентів у різних ситуаціях. Це ціла система, що розуміє контекст і правильно розподіляє завдання між "розумними" компонентами.

"Цей зсув переносить лояльність споживача з бренду, наприклад, Nike, на платформу: наприклад, Google Shopping AI. Платформа стає основним власником відносин, а окремі бренди перетворюються на постачальників в екосистемі агрегатора", — йдеться в повідомленні.

У дослідженні зазначається, що такий технологічний підхід уже оцінили 71% споживачів, які хочуть, щоб генеративний ШІ був інтегрований у їхній досвід покупок, а 68% користувачів конкретно бажають мати єдиний центр, який агрегує варіанти з різних джерел.

"Це надає платформі величезну владу формувати вибір споживача. Алгоритм ШІ визначає, які товари, послуги чи бренди будуть показані та як вони будуть представлені. Це може звузити вибір споживача, одночасно підвищуючи його задоволеність, оскільки варіанти є гіперперсоналізованими", — зауважують у тексті дослідження.

Крім цього, така динаміка природно веде до концентрації ринку. Платформи, що контролюють процес пошуку, стають новими "воротарями".

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