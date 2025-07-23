Як Мінцифри впроваджує штучний інтелект в уряді

Міністерство цифрової трансформації України запроваджує інструменти для підвищення ефективності роботи також в інших відомствах. Зокрема, уже активно в роботі застосовується штучний інтелект.

Про це, як пише Delo.ua, під час відкритої дискусії "Як Мінцифра будує найефективніше міністерство у світі" розповів Олексій Подолєв — консультант міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, Мінцифри активно впроваджує систему OKR (Objectives and Key Results) — це методологія постановки та відстеження цілей, яку можуть використовувати як окремі люди чи команди, так і цілі організації або навіть екосистеми.

"Приклад — команда юристів, яка почала використовувати штучний інтелект. Раніше вони витрачали купу часу на аналіз правових актів у сфері цифровізації. Це була монотонна, не творча робота. Тепер 100% документів, які надходять на цифрову експертизу, попередньо аналізує ШІ. Юрист лише перевіряє і підписує. Завдяки цьому команда вивільнила час на створення нових механізмів, які дають більше цінності громадянам", — пояснює Подолєв.

Де та як застосовується OKR

Він додає, що OKR сьогодні застосовують дев’ять державних органів. За його словами, усе почалося з РНБО, де він відповідав за стратегічне планування. Далі — Мінцифра, Міністерство стратегічних галузей, Міноборони, Мінветеранів, ДСНС, Мінекономіки, Мінмолодьспорту.

"І важливо: це не "приходити й учити". Це — багато зустрічей, отримання згоди міністрів і заступників, подолання спротиву, вислуховування критики. Головне — змусити людей задуматися: "Де я є? Куди йду?" І дати їм свободу планувати те, що справді веде до спільної місії. Схожа ситуація — з компаніями, що працюють у сфері AI. Там теж формуються державні політики, і ця методологія дозволяє залучати стейкхолдерів", — каже Олексій Подолєв.

Також він уточнює, що проводяться щотижневі зустрічі міністерствах, під час яких Мінцифрі допомагає модерувати зустрічі та пояснювати контекст — щоб було розуміння, чи рухаються команди у правильному напрямі.

"Ми створили систему цілей і трекінгу. Формула максимально проста: я ставлю ціль, і її можна оцінити через ключові результати. Цілі мають надихати, починатися зі слів "я хочу..." і відповідати на запитання: що робити? Ключові результати — це критерії, за якими можна визначити, чи досягнуто ціль, і наскільки", — резюмує консультант міністра цифрової трансформації.

Нагадаємо, штучний інтелект скоро стане must-have для компаній — експерт попереджає, скільки часу залишилось.