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Штучний інтелект скоро стане must-have для компаній — експерт попереджає, скільки часу залишилось

кіберзахист, ші, безпека
Наразі жодної революції в кіберзахисті не відбулося. Фото: Freepik

У компаній, які досі не використовують штучний інтелект, залишається 2–3 роки, аби наздогнати конкурентів. Якщо за цей час бізнес не адаптується до нової реальності, він ризикує втратити ринок — а можливо, і саме існування.

Про це на SKELAR Security Meetup розповів директор департаменту інформаційної безпеки Universal Bank Тарас Лобода, цитує Delo.ua.

"Наразі я не можу сказати, що якийсь український банк вже використовує штучний інтелект і показав справді вражаючі результати. Ми самі пішли двома напрямами: корпоративний Microsoft Copilot і власне внутрішнє рішення. Тому що є запити, які потрібно залишати всередині системи, без виносу назовні", — розповів Тарас Лобода.

Він додав, що наразі жодної революції в кіберзахисті не відбулося. Однак вже є інструменти, які допомагають інженерам та аналітикам отримувати інформацію трошки швидше, зручніше і в більшому обсязі.

"У нас налаштована інтеграція, де XDR, SIEM, Jira та Slack об’єднані в єдину систему. Замість сирих даних ми отримуємо вже оброблені інциденти, доповнені ШІ — з автоматичним витягуванням додаткової інформації. Це складна, але ефективна інтеграція, яка суттєво знижує навантаження на ключових фахівців", — пояснює Лобода.

Також він зауважує, що наразі існує не так багато інструментів для кіберзахисту. За його словами, найчастіше згадують про фаєрволи на базі ШІ, проте Тарас Лобода вважає, що в найближчі рік-два це не стане ефективним інструментом. Водночас він зазначає, що в банківській сфері штучний інтелект уже впроваджується у фінансовий моніторинг, комплаєнс, юридичні послуги та низку інших напрямів.

Нагадаємо, майже 80% компаній хочуть перекваліфікувати співробітників під роботу з ШІ.

Автор:
Алік Сахно