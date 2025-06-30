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Майже 80% компаній хочуть перекваліфікувати співробітників під роботу з ШІ

ШІ, ринок праці, робота
Сьогодні ШІ проникає майже в усі сфери. Фото: Freepik

Вже сьогодні 77% компаній планують перекваліфікувати співробітників під роботу зі штучним інтелектом, а 70% — активно шукають фахівців із навичками роботи з ШІ. Про це на AI Conf 2025 розповів керівник освітнього центру Neoversity Олександр Романюк, передає Delo.ua.

За його словами, штучний інтелект стрімко змінює ринок праці, і в цій гонитві виграють ті, хто встигне адаптуватися раніше за інших.Романюк додає, що компанії вже перебудовують свої команди під роботу зі штучним інтелектом. 

"І це підтверджено реальними кейсами: наші студенти, які вказують у LinkedIn, що здобувають ШІ-спеціалізацію, значно частіше отримують запрошення на міжнародні позиції. Це напряму впливає на працевлаштування", — запевняє Олександр Романюк.

Романюк пояснює, що сьогодні ШІ проникає в усі сфери — маркетинг, логістику, фінанси, освіту. При цьому він підкреслює, що сучасний бізнес потребує не лише софт-скілів (вміння комунікувати), а і вміння працювати з LLM-моделями, Data Science та ШІ-інфраструктурою. 

"ШІ в освіті — це вже не лише написання рефератів чи курсових, а інтеграція в сам навчальний процес. Сьогодні базові навички є у всіх, але потрібно вміти створювати рішення на базі штучного інтелекту, а не просто користуватися готовими. Важливо пам’ятати: машинне навчання — це вже не тренд, а must-have для бізнесу", — зауважує Романюк. 

Він підсумовує, що за наступні 10 років ринок генеративного штучного інтелекту зросте більш ніж у 10 разів. Це, на його думку, означає, що якщо зараз не почати опановувати штучний інтелект — є ризик залишитися поза технологічним ринком.

Нагадаємо, як ШІ скоро може змінити освітню галузь.

Автор:
Алік Сахно