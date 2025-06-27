Як ШІ скоро може змінити освітню галузь

Штучний інтелект (ШІ) вже сьогодні здатен значно підвищити ефективність навчального процесу. Зокрема, він покращує взаємодію між викладачем і учнем, автоматизуючи рутинні та одноманітні завдання.

Про це на AI Conf 2025 розповів співзасновник українського EdTech‑стартапу Preply Дмитро Волошин, передає Delo.ua.

"Ми побачили, що рутинні завдання — наприклад, записування нових слів у словник, чи проходження тестів на 50 запитань для оцінки рівня — ніхто не хоче робити. А це — ідеальні задачі для автоматизації за допомогою ШІ. Зі згоди студента і викладача ми записуємо урок. Далі — аналізуємо його і визначаємо, які нові слова вивчив студент, які навички покращив", — запевняє Волошин.

Він пояснює, що нові слова додаються до словника, що дозволяє відстежувати динаміку розвитку студента після проходження певної кількості уроків. Наприкінці кожного заняття, за його словами, формується короткий аналіз, у якому зазначаються типові граматичні та синтаксичні помилки, допущені студентом під час уроку.

"Раніше таке було зробити майже неможливо. Єдиний варіант — попросити викладача прослухати запис самостійно, зробити транскрибацію, проаналізувати її — і це все займало багато часу та зусиль. Завдяки штучному інтелекту подібний аналіз можна отримати за 5–15 секунд. Так, це не безкоштовно, але воно суттєво полегшує роботу викладачів і підвищує ефективність навчального процесу", — запевняє Дмитро Волошин.

Волошин вважає, що подібні технології вже найближчим часом стануть невід’ємною частиною навчального процесу. Завдяки цьому викладач зможе зосередитися на індивідуальних потребах студента та приділяти більше уваги розвитку конкретних навичок, тоді як рутинні завдання виконуватиме ШІ. Це, на його думку, дозволить не лише зберегти робочі місця, а й суттєво підвищити ефективність освітнього процесу.

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