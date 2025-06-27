Как ИИ скоро может изменить образовательную сферу

Искусственный интеллект уже сегодня способен значительно повысить эффективность учебного процесса. В частности, он улучшает взаимодействие между преподавателем и учеником, автоматизируя рутинные и однообразные задачи.

Об этом на AI Conf 2025 рассказал соучредитель украинского EdTech-стартапа Preply Дмитрий Волошин, передает Delo.ua.

"Мы увидели, что рутинные задачи — например, записывание новых слов в словарь, или прохождение тестов на 50 вопросов для оценки уровня — никто не хочет делать. А это — идеальные задачи для автоматизации с помощью ИИ. С согласия студента и преподавателя мы записываем урок. Далее — анализируем его и определяем, какие новые слова выучил студент, какие навыки улучшил", — уверяет Волошин.

Он объясняет, что новые слова добавляются в словарь, что позволяет отслеживать динамику развития студента после прохождения определенного количества уроков. В конце каждого занятия, по его словам, формируется краткий анализ, в котором указываются типичные грамматические и синтаксические ошибки, допущенные студентом на уроке.

"Раньше такое было сделать почти невозможно. Единственный вариант — попросить преподавателя прослушать запись самостоятельно, сделать транскрибацию, проанализировать ее — и это все занимало много времени и усилий. Благодаря искусственному интеллекту подобный анализ можно получить за 5-15 секунд. Да, это не бесплатно, но оно существенно облегчает работу преподавателей и повышает эффективность учебного процесса", — уверяет Дмитрий Волошин.

Волошин считает, что подобные технологии уже в ближайшее время станут неотъемлемой частью учебного процесса. Благодаря этому преподаватель сможет сосредоточиться на индивидуальных потребностях студента и уделять больше внимания развитию конкретных навыков, в то время как рутинные задачи будут выполнять ИИ. Это, по его мнению, позволит не только сохранить рабочие места, но существенно повысить эффективность образовательного процесса.

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