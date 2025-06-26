Какие профессии станут популярнее или появятся благодаря ИИ

В новую эпоху развития искусственного интеллекта особую роль будут играть специалисты по работе с данными. Это Data Engineers, Machine Learning Engineers, Data Scientists. Уже сейчас таких профессионалов не хватает как в Украине, так и по всей Европе.

Об этом на AI Conf 2025 рассказал соучредитель украинского EdTech-стартапа Preply Дмитрий Волошин, передает Delo.ua.

"Также активно обсуждается новая профессия — Prompt Engineer. Пока сложно сказать, станет ли это отдельным постоянным направлением, но уже сейчас видно, что многие задачи в бизнесе можно решать просто правильной формулировкой запросов к ИИ", — уверяет Волошин.

Он добавляет, что большой вес в IT-отрасли сохранят "гуманитарные" профессии, где есть эмоциональная и человеческая составляющая. К примеру, engineering manager. Дмитрий Волошин уточняет, что люди всегда будут нуждаться в хороших менеджерах, и эта профессия будет только усиливать свою роль — независимо от того, сколько кода будет генерировать ИИ.

"Также стремительно развивается направление AI Governance, особенно в Европе, где вводятся новые регуляторные акты. Это создает спрос на специалистов, которые могут определять, кто и как внедряет ИИ, какие данные используются, как обеспечивается прозрачность и защита", — утверждает соучредитель Preply.

Волошин подчеркивает, что ИИ не сможет полностью заменить разработчиков. По его словам, новые технологии позволят ускорить написание кода, но останется потребность в верификации, дизайне, интеграции, тестировании. Что в свою очередь будет стимулировать спрос на таких специалистов как: ML Ops (Machine Learning Operations), Data Product Manager, AI Governance Specialist.

Напомним также, что Дмитрий Волошин рассказал, когда ИИ заменит преподавателей.