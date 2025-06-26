Эксперт рассказал, как ИИ может заменить людей в отделе продаж

Искусственный интеллект может использоваться не только для создания иллюстраций и текстов. Он может быть полезен почти во всех классических отделах компании.

Об этом рассказал фаундер платформы Alpi, автор курса AI Creator Роман Кириллович в интервью Delo.ua "Какие бизнесы завтра "похоронит" искусственный интеллект".

"Можно создать чат-бот, интегрированный, например, с ChatGPT. Его можно научить с учетом знаний вашей компании, о вашем товаре. Он может отвечать клиентам, делать предпродажи и передавать живому человеку для финализации сделки и выставления счета ", – рассказал Кириллович.

Собеседник издания указывает, что это может убрать или сильно снизить роль колл-центра или менеджера, который вручную фильтрует или производит предпродажу. Это может существенно снизить затраты.

По словам Романа Кирилловича, этот инструмент пригоден не только для крупных компаний, но даже для малого бизнеса. Более того, в малом бизнесе экономический эффект может быть ощутимее.

"Пиццерии так работают. Кейсов много. Представьте, что в маленькой пиццерии, где 5-10 человек работают всего, на одного сотрудника стало меньше. Это ощутимо в зарплатном фонде", — указывает эксперт по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Кроме того, ИИ может улучшить работу людей в отделе продаж, анализируя их коммуникацию с клиентами. ИИ способен "отслушивать" все звонки и делать выводы, точно ли работники соблюдают обязательные пункты, не используют ли слова-паразиты, не совершают ли ошибки в общении. И готовить для них ежедневные отчеты по рекомендациям. Если для такой работы привлекать живых людей, то количество контролеров будет сопоставимо с количеством работников, что экономически не имеет смысла.

Об этом, а еще о том, как внедрять искусственный интеллект в бизнес-процессы, кого ИИ оставит без работы, а какие бизнесы не имеют перспектив в мире, где работает искусственный интеллект – читайте в интервью Delo.ua "Какие бизнесы завтра "похоронит" искусственный интеллект" .