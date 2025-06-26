Експерт розповів, як ШІ може замінити людей у відділі продажів

Штучний інтелект може використовуватись не лише для створення ілюстрацій та текстів. Він може бути корисним майже в усіх класичних відділах компанії. Серед іншого, ШІ може виконувати багато роботи у відділі продажів.

Про це розповів фаундер платформи Alpi, автор курсу AI Creator Роман Кирилович у інтерв'ю Delo.ua "Які бізнеси завтра "поховає" штучний інтелект".

"Можна створити чат-бот, інтегрований, наприклад, з ChatGPT. Його можна навчити з урахуванням знань вашої компанії, про ваш товар. Він може відповідати клієнтам, робити передпродажі та передавати живій людині для фіналізації угоди та виставлення рахунку", - розповів Кирилович.

Співрозмовник видання вказує, що це може прибрати або сильно знизити роль кол-центру або менеджера, який вручну фільтрує або робить передпродаж. Тож це може суттево знизити видатки.

За словами Романа Кириловича, це інструмент не лише для великих компаній, а й навіть для мвлого бізнесу. Більш того, в малому бізнесі економічний ефект може бути більш відчутний.

"Піцерії так працюють. Кейсів багато. Уявіть, що у маленькій піцерії, де 5-10 осіб працюють всього, на одного співробітника поменшало. Це відчутно у зарплатному фонді", - вказує експерт по впровадженню штучного інтелекту в бізнес-процеси.

Крім цього, ШІ може покращити роботу людей у відділі продажів, аналізуючі їх комунікацію з клієнтами. ШІ здатен "відслуховувати" всі дзвінки та робити висновки, чи точно працівники дотримуються обов'язкових пунктів, чи не використовують слова-паразити, чи не роблять помилки у спілкуванні. І готувати для них щоденні звіти з рекомендаціями. Якщо для такої роботи залучати живих людей, то кількість контролерів буде співставна з кількістю працівників, що економічно не маж сенсу.

Про це, а ще про те як впроваджувати штучний інтелект в бізнес-процеси, кого ШІ залишить без роботи, а які бізнеси не мають перспектив у світі, де працює штучний інтелект – читайте в інтерв'ю Delo.ua "Які бізнеси завтра "поховає" штучний інтелект".