Засновник освітньої платформи Preply розповів, коли ШІ замінить викладачів

Співзасновник українського EdTech‑стартапу Preply Дмитро Волошин вважає, що штучний інтелект у найближчі роки не зможе замінити онлайн-викладачів. Про це він розповів на AI Conf 2025, передає Delo.ua .

"Я не думаю, що в найближчі роки ШІ не витіснить викладачів, але змінить суть їхньої роботи. Швидше за все, зникатимуть професії, які легко алгоритмізувати. Наприклад, введення даних з паперу в Excel — це легко автоматизується", — запевняє Волошин.

При цьому він додає, що професії з емоційним компонентом — ті самі викладачі — залишаться. За словами Дмитра Волошина, ШІ ще довго не зможе замінити емпатію, живе спілкування, вміння мотивувати.

Також він зазначає, що сильні комунікативні навички ще довго будуть гарантувати людям перевагу над штучним інтелектом. Волошин пояснює, що технічна база є дуже важливою для професіонала, але без уміння якісно взаємодіяти з командою, менеджерами, клієнтами — успіх неможливий.

"Комунікація — це не просто розмовляти. Це вміння слухати, презентувати ідеї, захищати свою позицію. Американці, наприклад, дуже добре вміють "продавати": продукт, ідею, зміни. Можливо, не потрібно бути настільки орієнтованим на продажі, але навички конструктивної комунікації — обов’язкові для ділового розвитку", — стверджує співзасновник Preply.

Чим відома українська IT-компанія Preply

Preply — це міжнародна онлайн-платформа для вивчення іноземних мов, заснована в Україні у 2012 році Дмитром Волошиним, Кирилом Бігаєм і Сергієм Лукʼяновим. Компанія спеціалізується на індивідуальному навчанні в форматі один-на-один через відеозв’язок.

Станом на 2025 рік платформа обʼєднує понад 100 тисяч викладачів і студентів зі 180+ країн. На Preply доступне навчання понад 50 мов, а також підготовка до іспитів, навчання для бізнесу та спеціалізовані курси.

Компанія має офіси в Києві, Барселоні, Нью-Йорку та Лондоні. У команді працює понад 500 людей з більш ніж 30 країн.

Нагадаємо, до 2030 року 41% компаній планують скоротити штат через ШІ.