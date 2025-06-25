Основатель образовательной платформы Preply рассказал, когда ИИ заменит преподавателей

Соучредитель украинского EdTech‑стартапа Preply Дмитрий Волошин считает, что искусственный интеллект в ближайшие годы не сможет заменить онлайн-преподавателей. Об этом он рассказал на AI Conf 2025, передает Delo.ua.

"Я не думаю, что в ближайшие годы ИИ не вытеснит преподавателей, но изменит суть их работы. Скорее всего, будут исчезать профессии, которые легко алгоритмизироваться. Например, ввод данных из бумаги в Excel — это легко автоматизируется", — уверяет Волошин.

При этом он добавляет, что профессии с эмоциональным компонентом — те же преподаватели — останутся. По словам Дмитрия Волошина, ИИ еще долго не сможет заменить эмпатию, живое общение, умение мотивировать.

Также он отмечает, что сильные коммуникативные навыки еще долго будут гарантировать людям преимущество над искусственным интеллектом. Волошин объясняет, что техническая база очень важна для профессионала, но без умения качественно взаимодействовать с командой, менеджерами, клиентами — успех невозможен.

"Коммуникация — это не просто разговаривать. Это умение слушать, презентовать идеи, защищать свою позицию. Американцы, например, очень хорошо умеют "продавать": продукт, идею, изменения. Возможно, не нужно быть столь ориентированным на продажи, но навыки конструктивной коммуникации — обязательны для делового развития", — утверждает сооснователь Preply.

Чем известна украинская IT-компания Preply

Preply — это международная онлайн-платформа для изучения иностранных языков, основанная в Украине в 2012 году Дмитрием Волошиным, Кириллом Бигаем и Сергеем Лукьяновым. Компания специализируется на индивидуальном обучении в формате один на один через видеосвязь.

По состоянию на 2025 год платформа объединяет более 100 тысяч преподавателей и студентов из 180 стран. На Preply доступно обучение на более чем 50 языках, а также подготовка к экзаменам, обучение для бизнеса и специализированные курсы.

Компания имеет офисы в Киеве, Барселоне, Нью-Йорке и Лондоне. В команде работает более 500 человек из более чем 30 стран.

Напомним, к 2030 году 41% компаний планируют сократить штат из-за ИИ.