Які професії стануть популярнішими або з'являться завдяки ШІ

В нову епоху розвитку штучного інтелекту особливу роль відіграватимуть фахівці з роботи з даними. Це Data Engineers, Machine Learning Engineers, Data Scientists. Уже зараз таких професіоналів бракує як в Україні, так по всій Європі.

Про це на AI Conf 2025 розповів співзасновник українського EdTech‑стартапу Preply Дмитро Волошин, передає Delo.ua.

"Також активно обговорюється нова професія — Prompt Engineer. Поки що складно сказати, чи це стане окремим сталим напрямком, але вже зараз видно, що багато задач у бізнесі можна вирішувати просто правильним формулюванням запитів до ШІ", — запевняє Волошин.

Він додає, що чималу вагу в IT-галузі збережуть "гуманітарні" професії, де є емоційна та людська складова. Наприклад, engineering manager. Дмитро Волошин уточнює, що люди завжди потребуватимуть хороших менеджерів, і ця професія тільки посилюватиме свою роль — незалежно від того, скільки коду буде генерувати ШІ.

"Також стрімко розвивається напрямок AI Governance, особливо в Європі, де вводяться нові регуляторні акти. Це створює попит на фахівців, які можуть визначати, хто і як впроваджує ШІ, які дані використовуються, як забезпечується прозорість і захист", — стверджує співзасновник Preply.

Волошин підкреслює, що ШІ не зможе повністю замінить розробників. За його словами, нові технології дозволять пришвидшити написання коду, але залишиться потреба у верифікації, дизайні, інтеграції, тестуванні. Що своєю чергою стимулюватиме попит на таких спеціалістів, як: ML Ops (Machine Learning Operations), Data Product Manager, AI Governance Specialist.

Нагадаємо також, що Дмитро Волошин розповів, коли ШІ замінить викладачів.