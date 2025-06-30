Почти 80% компаний хотят переквалифицировать сотрудников под работу с ИИ

Уже сегодня 77% компаний планируют переквалифицировать сотрудников под работу с искусственным интеллектом, а 70% активно ищут специалистов с навыками работы с ИИ. Об этом на AI Conf 2025 рассказал руководитель образовательного центра Neoversity Александр Романюк, передает Delo.ua .

По его словам, искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и в этой погоне выиграют те, кто успеет адаптироваться раньше других. Романюк добавляет, что компании уже перестраивают свои команды под работу с искусственным интеллектом.

"И это подтверждено реальными кейсами: наши студенты, указывающие в LinkedIn, получающие ИИ-специализацию, гораздо чаще получают приглашения на международные позиции. Это напрямую влияет на трудоустройство", — уверяет Александр Романюк.

Романюк объясняет, что сегодня ИИ проникает во все сферы – маркетинг, логистику, финансы, образование. При этом он подчеркивает, что современный бизнес нуждается не только в софт-скилях (умение коммуникировать), но и умении работать с LLM-моделями, Data Science и ИИ-инфраструктурой.

"ИИ в образовании — это уже не только написание рефератов или курсовых, а интеграция в сам учебный процесс. Сегодня базовые навыки есть у всех, но нужно уметь создавать решения на базе искусственного интеллекта, а не просто пользоваться готовыми. Важно помнить: машинное обучение — это уже не тренд, а must-have для бизнеса", — отмечает Романюк.

Он заключает, что за следующие 10 лет рынок генеративного искусственного интеллекта вырастет более чем в 10 раз. Это, по его мнению, означает, что если сейчас не начать овладевать искусственным интеллектом, есть риск остаться вне технологического рынка.

Напомним, как ИИ скоро может изменить образовательную отрасль.