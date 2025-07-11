Искусственный интеллект скоро станет must-have для компаний — эксперт предупреждает, сколько времени осталось

У компаний, до сих пор не использующих искусственный интеллект, остается 2–3 года, чтобы догнать конкурентов. Если за это время бизнес не адаптируется к новой реальности, он рискует потерять рынок, а возможно, и само существование.

Об этом на SKELAR Security Meetup рассказал директор департамента информационной безопасности Universal Bank Тарас Лобода, цитирует Delo.ua.

"Пока я не могу сказать, что какой-то украинский банк уже использует искусственный интеллект и показал действительно впечатляющие результаты. Мы сами пошли двумя направлениями: корпоративный Microsoft Copilot и собственное внутреннее решение. Потому что есть запросы, которые нужно оставлять внутри системы, без выноса наружу", — рассказал Тарас Лобода.

Он добавил, что пока никакой революции в киберзащите не произошло. Однако уже есть инструменты, помогающие инженерам и аналитикам получать информацию немного быстрее, удобнее и в большем объеме.

"У нас настроена интеграция, где XDR, SIEM, Jira и Slack объединены в единую систему. Вместо сырых данных мы получаем уже обработанные инциденты, дополненные ИИ — с автоматическим вытягиванием дополнительной информации. Это сложная, но эффективная интеграция, которая существенно снижает нагрузку на ключевых специалистов" — объясняет Лобода.

Также он отмечает, что в настоящее время существует не так много инструментов для киберзащиты. По его словам, чаще всего упоминают о файерволах на базе ИИ, однако Тарас Лобода считает, что в ближайшие год-два это не станет эффективным инструментом. В то же время он отмечает, что в банковской сфере искусственный интеллект уже внедряется в финансовый мониторинг, комплаенс, юридические услуги и ряд других направлений.

Напомним, почти 80% компаний хотят переквалифицировать сотрудников под работу по ИИ.