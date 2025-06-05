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Более 70% документов в Минцифре анализирует искусственный интеллект

искусственный интеллект
Минцифры автоматизирует обработку актов / Depositphotos

На сегодняшний день более 70% всех актов, поступающих в Министерство цифровой трансформации, автоматически анализируются с помощью ИИ-моделей. Это позволяет оперативно обрабатывать документы, находить потенциальные ошибки и усовершенствовать государственные услуги и решения.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

На первом этапе ИИ-ассистент в "Дії" будет отвечать на вопросы пользователей. Впоследствии он сможет сопровождать человека на всех этапах получения услуг, посылать документы, а в будущем полностью автоматизировать коммуникацию с госсервисами.

Первой услугой, доступной через помощника, станет справка о доходах. По словам Михаила Федорова, эта разработка – не просто дань моде на искусственный интеллект, а попытка системно решить конкретные запросы граждан.

Федоров также отметил важность использования искусственного интеллекта в оборонной сфере. В частности, украинские разработчики внедряют машинное зрение в дроны, создают ИИ-управляемые турели для борьбы с дронами-камикадзе, а также применяют интеллектуальные системы для обработки спутниковых снимков и беспилотников. Это позволяет более эффективно выявлять враждебные цели и принимать оперативные решения на поле боя.

Отдельно министр сообщил о запуске государственного агентства PlayCity, которое будет регулировать азартный бизнес и лотереи в Украине. Целью созданной структуры является выведение игорного рынка из тени, автоматизация процессов лицензирования, защита бюджета от недобросовестных игроков и борьба с лудоманией.

По словам Федорова, система будет использовать искусственный интеллект для выявления нелегальных сайтов и нарушителей рынка — боты будут мониторить онлайн активность и автоматически фиксировать нарушения.

Напомним, Минцифры начало в Украине WinWin AI Center of Excellence, специализирующейся на разработке и внедрении решений с применением искусственного интеллекта в сфере государственного управления.

Автор:
Татьяна Гойденко