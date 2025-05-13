Индекс цифровой трансформации: какие регионы показали самый высокий результат

В Минцифре подытожили результаты работы первых трех месяцев 2025 года по индексу цифровой трансформации регионов, чтобы оценить эффективность работы CDTO (руководителей цифровой трансформации) и цифровых команд ОВА. По результатам измерения средний показатель индекса цифровой трансформации регионов в Украине составляет 30 баллов из 100 возможных.

Об этом в пресс-релизе ведомства.

В этом году данные в индексы впервые собирали через платформу "Действие. Цифровая община". "Платформа позволяет отслеживать динамику каждой общины и помогает более качественно анализировать прогресс... Индекс цифровой трансформации дает более четко видеть, где уже есть прогресс, а где нужно усилить поддержку или принять государственные решения", — отметили в Минцифре.

В лидеры по цифровизации вышли общины:

Криворожская — 62,97 балла;

Винницкая — 62,75;

Тернопольская — 60,35;

Львовская — 55,61;

Харьковской — 54,57.

Общины добились наилучших результатов в цифровизации публичных услуг и развитии цифровых навыков, однако цифровая инфраструктура и экономика остаются самыми слабыми направлениями.

Среди главных результатов общин за I квартал:

85 общин имеют индустриальные парки;

у 43% ИТ-предприятий руководительницы — женщины;



в среднем по Украине общины оцифровали свои услуги для бизнеса на уровне 10%;

в среднем по Украине общины оцифровали свои услуги для бизнеса на уровне 10%; 80 000 врачей, 240 000 учителей школ и 88 000 работников ОМС прошли Цифрограммы;

почти 12 000 населенных пунктов подключены к волоконно-оптическим сетям, а 23 000 населенных пунктов обеспечивают мобильную связь 4G;



166 общин имеют интегрированную систему видеонаблюдения;

166 общин имеют интегрированную систему видеонаблюдения; 3 300 садов внедрили электронную страницу по зачислению ребенка в заведение;

1280 больниц ввели онлайн-запись к врачу.

Участие в измерении приняли:

24 области, заполнившие Индекс цифровой трансформации регионов;

939 община предоставила свои данные в Индекс цифровой трансформации территориальных общин;

Всего в системе зарегистрировано более 1200 пользователей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения цифровизация принесла экономике и антикоррупционной сфере более 66 миллиардов гривен.