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Индекс цифровой трансформации: какие регионы показали самый высокий результат

ноутбук, стол, рабочее место
5 общин показали самый высокий результат цифровизации. / Pixabay

В Минцифре подытожили результаты работы первых трех месяцев 2025 года по индексу цифровой трансформации регионов, чтобы оценить эффективность работы CDTO (руководителей цифровой трансформации) и цифровых команд ОВА. По результатам измерения средний показатель индекса цифровой трансформации регионов в Украине составляет 30 баллов из 100 возможных.

Об этом в пресс-релизе ведомства.

В этом году данные в индексы впервые собирали через платформу "Действие. Цифровая община". "Платформа позволяет отслеживать динамику каждой общины и помогает более качественно анализировать прогресс... Индекс цифровой трансформации дает более четко видеть, где уже есть прогресс, а где нужно усилить поддержку или принять государственные решения", — отметили в Минцифре.

В лидеры по цифровизации вышли общины:

  • Криворожская — 62,97 балла;
  • Винницкая — 62,75;
  • Тернопольская — 60,35;
  • Львовская — 55,61;
  • Харьковской — 54,57.

Общины добились наилучших результатов в цифровизации публичных услуг и развитии цифровых навыков, однако цифровая инфраструктура и экономика остаются самыми слабыми направлениями.

Среди главных результатов общин за I квартал:

  • 85 общин имеют индустриальные парки;  
  • у 43% ИТ-предприятий руководительницы — женщины;
  • в среднем по Украине общины оцифровали свои услуги для бизнеса на уровне 10%;
  • 80 000 врачей, 240 000 учителей школ и 88 000 работников ОМС прошли Цифрограммы;  
  • почти 12 000 населенных пунктов подключены к волоконно-оптическим сетям, а 23 000 населенных пунктов обеспечивают мобильную связь 4G;
  • 166 общин имеют интегрированную систему видеонаблюдения;  
  • 3 300 садов внедрили электронную страницу по зачислению ребенка в заведение;
  • 1280 больниц ввели онлайн-запись к врачу.
Фото 2 — Индекс цифровой трансформации: какие регионы показали самый высокий результат
Фото 3 — Индекс цифровой трансформации: какие регионы показали самый высокий результат
Фото 4 — Индекс цифровой трансформации: какие регионы показали самый высокий результат
Фото 5 — Индекс цифровой трансформации: какие регионы показали самый высокий результат

Участие в измерении приняли:

  • 24 области, заполнившие Индекс цифровой трансформации регионов;
  • 939 община предоставила свои данные в Индекс цифровой трансформации территориальных общин;
  • Всего в системе зарегистрировано более 1200 пользователей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения цифровизация принесла экономике и антикоррупционной сфере более 66 миллиардов гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук