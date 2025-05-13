Індекс цифрової трансформації: які регіони показали найвищий результат

У Мінцифри підсумували результати роботи перших трьох місяців 2025 року за індексом цифрової трансформації регіонів, щоб оцінити ефективність роботи CDTO (керівників цифрової трасформації) і цифрових команд ОВА. За результатами вимірювання середній показник індексу цифрової трансформації регіонів в Україні становить 30 балів зі 100 можливих.

Про це у пресрелізі відомства.

Цьогоріч дані до індексів уперше збирали через платформу "Дія.Цифрова громада". "Платформа дає змогу відстежувати динаміку кожної громади та допомагає якісніше аналізувати прогрес... Індекс цифрової трансформації дає чіткіше бачити, де вже є прогрес, а де потрібно посилити підтримку чи ухвалити державні рішення.", — зазначили у Мінцифри.

У лідери за цифровізацією вийшли громади:

Криворізька — 62,97 бали;

Вінницька — 62,75;

Тернопільська — 60,35;

Львівська — 55,61;

Харківській — 54,57.

Громади досягли найкращих результатів у цифровізації публічних послуг та розвитку цифрових навичок, однак цифрова інфраструктура та економіка залишаються найслабшими напрямками.

Серед головних результатів громад за І квартал:

85 громад мають індустріальні парки;

у 43% ІТ-підприємств керівниці — жінки;



у середньому по Україні громади оціфрували свої послуги для бізнесу на рівні 10%;

у середньому по Україні громади оціфрували свої послуги для бізнесу на рівні 10%; 80 000 лікарів, 240 000 вчителів шкіл і 88 000 працівників ОМС пройшли Цифрограм;

майже 12 000 населених пунктів підключено до волоконно-оптичних мереж, а 23 000 населених пунктів забезпечують мобільний зв'язок 4G;



166 громад мають інтегровану систему відеоспостереження;

166 громад мають інтегровану систему відеоспостереження; 3 300 садочків упровадили електронну сторінку із зарахування дитини до закладу;

1 280 лікарень ввели онлайн-запис до лікаря.

Участь у вимірюванні взяли:

24 області, які заповнили Індекс цифрової трансформації регіонів;

939 громада подала свої дані до Індексу цифрової трансформації територіальних громад;

загалом у системі зареєстровано понад 1 200 користувачів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення цифровізація принесла економіці та антикорупційній сфері понад 66 мільярдів гривень.