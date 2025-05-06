Цифровізація під час повномасштабної війни заощадила Україні понад 66 млрд грн – Шмигаль

З початку повномасштабного вторгнення цифровізація принесла економіці та антикорупційній сфері понад 66 мільярдів гривень. Водночас в Україні розгортається масштабна дерегуляція.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Економічного огляду України та Огляду з питань доброчесності та протидії корупції в Україні.

За його словами, Україна активно просувається до повноправного членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), впроваджуючи необхідні реформи для побудови сучасної та ефективної держави.

Як уточнюється, Уряд зосереджений ключових напрямках для досягнення поставлених цілей. Серед них – розбудова антикорупційної інфраструктури, активна діджиталізація та масштабна дерегуляція.

"Економічний та антикорупційний ефект цифровізації з початку повномасштабної війни вже склав понад 66 млрд грн. Відбувається масштабна дерегуляція. За весь час роботи Уряду ми скасували до 2 тисяч регуляторних інструментів у різних сферах. Ще частина процедур спрощена або цифровізована", — зазначив Шмигаль.

Іншими аспектами антикорупційної політики названі приватизація та корпоратизація. Як підкреслив глава Уряду, у планах на 2025 рік вдосконалення законодавства, процедур та формування наглядових рад.

Ще одним важливим напрямком роботи Уряду є забезпечення прозорості державних закупівель. Шмигаль повідомив про значний прогрес у цій сфері: за останній рік сума укладених угод через систему електронних публічних закупівель Prozorro зросла майже в п’ять разів, а обсяг конкурентних закупівель збільшився на 30%. Загалом, за чотири роки функціонування система Prozorro вже дозволила заощадити державному бюджету 11,4 мільярда гривень.

Також пріоритетом є ефективна відбудова, що вже здійснюється за прозорими та послідовними механізмами.

Шмигаль підкреслив, що зазначені документи стануть дорожньою картою для Уряду, приватного і громадського сектору, а також для партнерів нашої держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив механізм перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.