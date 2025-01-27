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Цифровізація в процесі: скільки громадян користуються держпослугами через "Дію"
Згідно з результатами щорічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 55% громадян України використовують електронні послуги, а рівень їх задоволення збільшився до 84%, що на 5% вище порівняно з 2023 роком.
Про це інформує пресслужба Мінцифри.
В основі кожної цифрової послуги — людина і результати опитувань українців свідчать, що ми на правильному шляху, зазначають в пресслужбі.
Переваги та виклики
- Переваги:
Згідно дослідження "Дія" залишається найпопулярнішим сервісом серед державних послуг, а після неї йдуть реєстрація транспорту та витяги з державних реєстрів.
Кожен другий українець надає перевагу отриманню державних послуг онлайн, а не через чергу.
У порівнянні з минулим роком, використання онлайн-сервісів знизилося. Ймовірно, це пов'язано з тим, що люди почали користуватися ними частіше, але менш регулярно, оскільки за рік автоматизовано чимало нових послуг, уточнюють в пресслужбі.
- Виклики:
В Мінцифри відзначають, що 44% українців, які користуються офлайн-сервісами, не вміють оформлювати витяги чи послуги онлайн.
Команди продовжують навчати цифрової грамотності, щоб кожен українець міг скористатися перевагами цифрового світу і не стояв у чергах в установах.
Про цифровізацію
Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуг в електронний формат до кінця 2025 року.
В Україні було запущено нову послугу — Дія.Картка, яка має стати єдиним інструментом для отримання всіх державних виплат. Планується, що через Дія.Картку можна буде отримувати не лише зарплати, стипендії та соціальну допомогу, а й особисті кошти.
Додамо, Міністерство цифрової трансформації наразі працює над чотирма цифровими проєктами в застосунку “Дія” для боротьби з корупцією.