Цифровізація в процесі: скільки громадян користуються держпослугами через "Дію"

Згідно з результатами щорічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 55% громадян України використовують електронні послуги, а рівень їх задоволення збільшився до 84%, що на 5% вище порівняно з 2023 роком.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

В основі кожної цифрової послуги — людина і результати опитувань українців свідчать, що ми на правильному шляху, зазначають в пресслужбі.

Переваги та виклики

Переваги:

Згідно дослідження "Дія" залишається найпопулярнішим сервісом серед державних послуг, а після неї йдуть реєстрація транспорту та витяги з державних реєстрів.

Кожен другий українець надає перевагу отриманню державних послуг онлайн, а не через чергу.

У порівнянні з минулим роком, використання онлайн-сервісів знизилося. Ймовірно, це пов'язано з тим, що люди почали користуватися ними частіше, але менш регулярно, оскільки за рік автоматизовано чимало нових послуг, уточнюють в пресслужбі.

Виклики:

В Мінцифри відзначають, що 44% українців, які користуються офлайн-сервісами, не вміють оформлювати витяги чи послуги онлайн.

Команди продовжують навчати цифрової грамотності, щоб кожен українець міг скористатися перевагами цифрового світу і не стояв у чергах в установах.

Про цифровізацію

Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуг в електронний формат до кінця 2025 року.

В Україні було запущено нову послугу — Дія.Картка, яка має стати єдиним інструментом для отримання всіх державних виплат. Планується, що через Дія.Картку можна буде отримувати не лише зарплати, стипендії та соціальну допомогу, а й особисті кошти.

Додамо, Міністерство цифрової трансформації наразі працює над чотирма цифровими проєктами в застосунку “Дія” для боротьби з корупцією.