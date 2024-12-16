Україна запускає універсальну картку для всіх державних виплат - Дія.Картку

16 грудня в Україні запустили нову послугу — Дія.Картка, яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Першою програмою, доступною через цей сервіс, стане ініціатива "єКнига". Надалі планується, що всі інші державні виплати, такі як зарплати, стипендії, соціальна допомога, а також особисті кошти, можна буде отримувати на Дія.Картку.

Федоров зазначив, що нововведення має спростити користування державними послугами, позбавляючи людей необхідності відкривати додаткові рахунки чи картки для кожної окремої виплати. Міністр висловив надію, що система працюватиме стабільно та відповідно до задуму.

Користувачам "Дії" вже рекомендовано оновити застосунок, щоб скористатися новою функцією. Версія для iOS наразі проходить перевірку Apple і стане доступною найближчим часом. Навіть якщо громадяни ще не отримують держвиплат, Федоров радить заздалегідь оформити Дія.Картку для майбутнього використання.

Федоров анонсував шість нових послуг у застосунку "Дія"

Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, а саме:

1. Відображення дозволу на зброю. У "Дії" можна буде побачити інформацію про дозвіл на зброю та отримати витяг з Єдиного реєстру зброї. Це значно полегшить доступ до необхідних документів для власників зброї.

2. еАкциз. Ця послуга дозволить перевіряти легальність алкоголю або тютюну. Інформація про акцизну продукцію буде доступна в електронному вигляді, що допоможе боротися з контрафактною продукцією.

3. Мультишеринг. Завдяки новій функції користувачі зможуть надсилати одразу декілька документів або довідок в кілька кліків, що пришвидшить обмін інформацією.

4. Сервіси для бізнесу. Для підприємців готується цифровізація ліцензій та декларацій у комплексі е-Підприємець, зокрема, ліцензії на виконання протипожежних робіт. Додамо, що в листопаді запустили бета-тест послуги.

5. Повідомлення про проблеми зі зв'язком. У період відключень електроенергії користувачі зможуть повідомляти про відсутність зв'язку, щоб допомогти регуляторам швидше вирішувати проблеми.

6. Дія.Підпис для юридичних осіб. Цей підпис працюватиме так само, як і для фізичних осіб, але стане важливим інструментом для компаній, допомагаючи спрощувати документообіг.