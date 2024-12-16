Украина запускает универсальную карту для всех государственных выплат — Дія.Картку

16 декабря в Украине запустили новую услугу — Дія.Картка, которая должна стать единственным инструментом для всех государственных выплат.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Первой программой, доступной через этот сервис, станет инициатива "єКнига". В дальнейшем планируется, что все другие государственные выплаты, такие как зарплаты, стипендии, социальная помощь, а также личные средства, можно будет получать на Дія.Картку.

Федоров отметил, что нововведение должно упростить пользование государственными услугами, лишая людей необходимости открывать дополнительные счета или карты для каждой отдельной выплаты. Министр выразил надежду, что система будет работать стабильно и в соответствии с замыслом.

Пользователям "Дії" рекомендуется обновить приложение, чтобы воспользоваться новой функцией. Версия для iOS проходит проверку Apple и станет доступной в ближайшее время. Даже если граждане еще не получают госвыплат, Федоров советует заранее оформить Дія.Карткау для будущего использования.

Федоров анонсировал шесть новых услуг в приложении "Дії"

Скоро в приложении появятся еще 6 сервисов, а именно:

1. Отображение разрешения на оружие. В "Дії" можно будет увидеть информацию о разрешении на оружие и получить выписку из Единого реестра оружия. Это облегчит доступ к необходимым документам для владельцев оружия.

2. еАкциз. Эта услуга позволит проверять легальность алкоголя или табака. Информация об акцизной продукции будет доступна в электронном виде, что поможет бороться с контрафактной продукцией.

3. Мультишеринг. Благодаря новой функции пользователи смогут отправлять несколько документов или справок в несколько кликов, что ускорит обмен информацией.

4. Сервисы для бизнеса. Для предпринимателей готовится цифровизация лицензий и деклараций в комплексе е-Підприємець, в частности лицензии на выполнение противопожарных работ. В ноябре запустили бета-тест услуги.

5. Сообщения о проблемах со связью. В период отключения электроэнергии пользователи смогут сообщать об отсутствии связи, чтобы помочь регуляторам быстрее решать проблемы.

6. Дія.Підпис для юридических лиц Эта подпись будет работать так же, как и для физических лиц, но станет важным инструментом для компаний, помогая упрощать документооборот.