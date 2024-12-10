На портале "Дія" расширили список цифровых услуг для военнослужащих и их родных

Правительство продолжает цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных. Объявлен запуск экспериментального проекта, который позволит оформить через портал "Дія" ряд новых услуг.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, теперь через "Дія" можно оформить:

статус лица с инвалидностью в результате войны;

денежную помощь раненым;

назначение пенсии по инвалидности;

обеспечение средствами реабилитации;

жилищно-коммунальные льготы;

услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.

"Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии", — заявил Шмыгаль.

Напомним, в ноябре в приложении "Дія" появилась возможность оформить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и подать заявку на ежемесячное пособие от государства.

Также добавим, что 5 июня в приложении "Дія" появился новый цифровой документ защитников и защитниц – удостоверение ветерана.