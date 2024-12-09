Украинские моряки сэкономили более 600 тысяч долларов благодаря новой услуге на портале "Дія"

В октябре 2024 года на портале "Дія" заработала услуга, позволяющая морякам уполномочить представителя для получения квалификационных документов без бумажных доверенностей и нотариусов. Этой услугой воспользовалось уже более 3000 моряков.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Ранее для оформления документов моряки, работающие за границей, вынуждены были делать бумажную доверенность, переводить ее, удостоверять нотариуса и оплачивать все эти услуги. Общая стоимость процесса достигала 200 долларов за один документ.

За два месяца работы услуги сэкономили более 600 тысяч долларов на нотариальных услугах.

Как это работает

Моряки могут подать онлайн заявление через портал "Дія", указав данные представителя, который получит готовые документы в Украине;

Представителем может быть любой: родственники, друзья или знакомые;

После печати документа представитель получает электронное письмо с решением и QR-кодом, подтверждающим его полномочия. Это минимизирует риск выдачи документов по поддельным доверенностям;

Для получения документов представитель должен иметь при себе удостоверение личности и письмо с QR-кодом.

Забрать документы можно в Администрации судоходства в Киеве или в представительствах ГП "Морричсервис", работающих в Киеве и Одессе.

Напомним, в сентябре на портале "Дія" для моряков рядового состава появилась возможность получить квалификационные документы, подтверждающие профессиональную подготовку и право работать на судах в национальных и международных водах. Год назад, напомним, сервис был запущен для моряков командного состава.

Реформа дипломирования моряков

Напомним, что в прошлом году в Украине заработала новая система подтверждения квалификации моряков. Старуха же была признана коррупционной: еще в 2021 году была разоблачена схема, по которой реестр моряков фактически захватили посторонние лица, создававшие искусственные препятствия для прохождения тестирования, требуя взятки в несколько тысяч долларов. Соответствующие серверы удалось удалить и вернуть под контроль тогдашнего Мининфраструктуры (в настоящее время Минвосстановление).

14 февраля 2023 года начала работу полностью обновлена как по составу, так и по функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства в Киеве, а в марте заработала комиссия и в крупнейшем портовом городе – Одессе.

В августе прошлого года украинские моряки получили возможность сдать экзамен с использованием системы компьютерного тестирования CES 6.0 и за рубежом, а именно в Варшаве (Польша). Более того, именно там в условиях ограничения выезда мужчин из Украины большинство экзаменов и проходит. В свою очередь, старую Инспекцию по подготовке и дипломированию моряков окончательно ликвидировали. в июле этого года.