- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинские моряки сэкономили более 600 тысяч долларов благодаря новой услуге на портале "Дія"
В октябре 2024 года на портале "Дія" заработала услуга, позволяющая морякам уполномочить представителя для получения квалификационных документов без бумажных доверенностей и нотариусов. Этой услугой воспользовалось уже более 3000 моряков.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Ранее для оформления документов моряки, работающие за границей, вынуждены были делать бумажную доверенность, переводить ее, удостоверять нотариуса и оплачивать все эти услуги. Общая стоимость процесса достигала 200 долларов за один документ.
За два месяца работы услуги сэкономили более 600 тысяч долларов на нотариальных услугах.
Как это работает
- Моряки могут подать онлайн заявление через портал "Дія", указав данные представителя, который получит готовые документы в Украине;
- Представителем может быть любой: родственники, друзья или знакомые;
- После печати документа представитель получает электронное письмо с решением и QR-кодом, подтверждающим его полномочия. Это минимизирует риск выдачи документов по поддельным доверенностям;
- Для получения документов представитель должен иметь при себе удостоверение личности и письмо с QR-кодом.
Забрать документы можно в Администрации судоходства в Киеве или в представительствах ГП "Морричсервис", работающих в Киеве и Одессе.
Напомним, в сентябре на портале "Дія" для моряков рядового состава появилась возможность получить квалификационные документы, подтверждающие профессиональную подготовку и право работать на судах в национальных и международных водах. Год назад, напомним, сервис был запущен для моряков командного состава.
Реформа дипломирования моряков
Напомним, что в прошлом году в Украине заработала новая система подтверждения квалификации моряков. Старуха же была признана коррупционной: еще в 2021 году была разоблачена схема, по которой реестр моряков фактически захватили посторонние лица, создававшие искусственные препятствия для прохождения тестирования, требуя взятки в несколько тысяч долларов. Соответствующие серверы удалось удалить и вернуть под контроль тогдашнего Мининфраструктуры (в настоящее время Минвосстановление).
14 февраля 2023 года начала работу полностью обновлена как по составу, так и по функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства в Киеве, а в марте заработала комиссия и в крупнейшем портовом городе – Одессе.
В августе прошлого года украинские моряки получили возможность сдать экзамен с использованием системы компьютерного тестирования CES 6.0 и за рубежом, а именно в Варшаве (Польша). Более того, именно там в условиях ограничения выезда мужчин из Украины большинство экзаменов и проходит. В свою очередь, старую Инспекцию по подготовке и дипломированию моряков окончательно ликвидировали. в июле этого года.