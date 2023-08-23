На портале "Дія" запустили новые услуги для моряков

В Украине продолжают бороться с коррупцией в морской отрасли и запустили новые услуги для моряков на портале "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Морякам больше не нужно платить взятки, посещать госорганы и собирать бумажки. Несколько кликов в "Дія" - и вы подтвердили или повысили квалификацию или подали жалобу на отказ в получении квалификационных документов, где бы ни были", - отметил Федоров.

По его словам, это совершенно новая философия во взаимодействии моряков и Администрации судоходства и важный антикоррупционный шаг.

"Коррупционеры не будут зарабатывать на услугах по 150 млн долл. в год - большая схема уже в прошлом", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что Минцифры продолжит и дальше строить цифровое государство, в котором нет места коррупции.

Как было раньше

Ранее реестр документов моряков находился в частных руках. Сдать экзамен или получить квалификационные документы было фактически невозможно без взяток. Как отметил Федоров, коррупционеры зарабатывали на этом около 150 млн. долларов в год.

Как будет с услугой на портале "Дія"

Моряки будут самостоятельно подавать документы на портале. Данные будут проверяться сотрудниками Администрации судоходства и будут вноситься в Государственный реестр документов моряков.

В "Дії" можно будет подать заявление, чтобы получить:

профессиональный диплом (Certificate of Competency);

подтверждение к профессиональному диплому (Endorsement);

сертификаты компетентности;

подтверждение к сертификатам компетентности;

свидетельства специалиста о специальной подготовке.

Как воспользоваться сервисами для моряков на портале "Дія":

Авторизируйтесь на портале Дія

выберите услугу

заполните заявление

подпишите Дія. Підписом

отправьте на рассмотрение Администрации судоходства.

Результат получите по электронной почте и в личный кабинет на портале Дія.

Напомним, что о начале бета-тестирования этой функции было объявлено еще в конце июня. Отметим также, что еще в марте квалификационная комиссия моряков в составе Администрации судоходства начала работу в Одессе .