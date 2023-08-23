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На портале "Дія" запустили новые услуги для моряков
В Украине продолжают бороться с коррупцией в морской отрасли и запустили новые услуги для моряков на портале "Дія".
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Морякам больше не нужно платить взятки, посещать госорганы и собирать бумажки. Несколько кликов в "Дія" - и вы подтвердили или повысили квалификацию или подали жалобу на отказ в получении квалификационных документов, где бы ни были", - отметил Федоров.
По его словам, это совершенно новая философия во взаимодействии моряков и Администрации судоходства и важный антикоррупционный шаг.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Коррупционеры не будут зарабатывать на услугах по 150 млн долл. в год - большая схема уже в прошлом", - подчеркнул Федоров.
Он добавил, что Минцифры продолжит и дальше строить цифровое государство, в котором нет места коррупции.
Как было раньше
Ранее реестр документов моряков находился в частных руках. Сдать экзамен или получить квалификационные документы было фактически невозможно без взяток. Как отметил Федоров, коррупционеры зарабатывали на этом около 150 млн. долларов в год.
Как будет с услугой на портале "Дія"
Моряки будут самостоятельно подавать документы на портале. Данные будут проверяться сотрудниками Администрации судоходства и будут вноситься в Государственный реестр документов моряков.
В "Дії" можно будет подать заявление, чтобы получить:
- профессиональный диплом (Certificate of Competency);
- подтверждение к профессиональному диплому (Endorsement);
- сертификаты компетентности;
- подтверждение к сертификатам компетентности;
- свидетельства специалиста о специальной подготовке.
Как воспользоваться сервисами для моряков на портале "Дія":
- Авторизируйтесь на портале Дія
- выберите услугу
- заполните заявление
- подпишите Дія. Підписом
- отправьте на рассмотрение Администрации судоходства.
- Результат получите по электронной почте и в личный кабинет на портале Дія.
Напомним, что о начале бета-тестирования этой функции было объявлено еще в конце июня. Отметим также, что еще в марте квалификационная комиссия моряков в составе Администрации судоходства начала работу в Одессе .