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На порталі "Дія" запустили нові послуги для моряків
В Україні продовжують боротися з корупцією у морській галузі та запустили нові послуги для моряків на порталі “Дія”.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Морякам більше не треба платити хабарі, відвідувати держоргани та збирати папірці. Кілька кліків у "Дії" - і ви підтвердили або підвищили кваліфікацію чи подали скаргу на відмову в отриманні кваліфікаційних документів, де б не були", - зазначив Федоров.
За його словами, це абсолютно нова філософія у взаємодії моряків й Адміністрації судноплавства та важливий антикорупційний крок.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Корупціонери не зароблятимуть на послугах по 150 млн дол. на рік — велика схема вже в минулому", - підкреслив Федоров.
Він додав, що Мінцифри продовжить і надалі будувати цифрову державу, у якій немає місця корупції.
Як було раніше
Раніше реєстр документів моряків перебував у приватних руках. Скласти іспит чи отримати кваліфікаційні документи було фактично неможливо без хабарів. Як зазначив Федоров, корупціонери заробляли на цьому близько 150 млн доларів на рік.
Як буде з послугою на порталі "Дія"
Моряки самостійно подаватимуть документи на порталі. Дані перевірятимуть співробітники Адміністрації судноплавства та вноситимуть до Державного реєстру документів моряків.
У "Дії"можна буде подати заяву, щоб отримати:
- професійний диплом (Certificate of Competency);
- підтвердження до професійного диплома (Endorsement);
- сертифікати компетентності;
- підтвердження до сертифікатів компетентності;
- свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку.
Як скористатися сервісами для моряків на порталі "Дія":
- Авторизуйтеся на порталі Дія
- виберіть послугу
- заповніть заяву
- підпишіть Дія.Підписом
- відправте на розгляд Адміністрації судноплавства.
- Результат отримаєте на електронну пошту і в особистий кабінет на порталі Дія.
Нагадаємо, що про початок бета-тестування цієї функції було оголошено ще наприкінці червня. Зазначимо також, що ще в березні кваліфікаційна комісія моряків у складі Адміністрації судноплавства розпочала роботу в Одесі.