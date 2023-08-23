На порталі "Дія" запустили нові послуги для моряків

В Україні продовжують боротися з корупцією у морській галузі та запустили нові послуги для моряків на порталі “Дія”.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Морякам більше не треба платити хабарі, відвідувати держоргани та збирати папірці. Кілька кліків у "Дії" - і ви підтвердили або підвищили кваліфікацію чи подали скаргу на відмову в отриманні кваліфікаційних документів, де б не були", - зазначив Федоров.

За його словами, це абсолютно нова філософія у взаємодії моряків й Адміністрації судноплавства та важливий антикорупційний крок.

"Корупціонери не зароблятимуть на послугах по 150 млн дол. на рік — велика схема вже в минулому", - підкреслив Федоров.

Він додав, що Мінцифри продовжить і надалі будувати цифрову державу, у якій немає місця корупції.

Як було раніше

Раніше реєстр документів моряків перебував у приватних руках. Скласти іспит чи отримати кваліфікаційні документи було фактично неможливо без хабарів. Як зазначив Федоров, корупціонери заробляли на цьому близько 150 млн доларів на рік.

Як буде з послугою на порталі "Дія"

Моряки самостійно подаватимуть документи на порталі. Дані перевірятимуть співробітники Адміністрації судноплавства та вноситимуть до Державного реєстру документів моряків.

У "Дії"можна буде подати заяву, щоб отримати:

професійний диплом (Certificate of Competency);

підтвердження до професійного диплома (Endorsement);

сертифікати компетентності;

підтвердження до сертифікатів компетентності;

свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку.

Як скористатися сервісами для моряків на порталі "Дія":

Авторизуйтеся на порталі Дія

виберіть послугу

заповніть заяву

підпишіть Дія.Підписом

відправте на розгляд Адміністрації судноплавства.

Результат отримаєте на електронну пошту і в особистий кабінет на порталі Дія.

Нагадаємо, що про початок бета-тестування цієї функції було оголошено ще наприкінці червня. Зазначимо також, що ще в березні кваліфікаційна комісія моряків у складі Адміністрації судноплавства розпочала роботу в Одесі.