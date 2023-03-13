Морякам спростили життя: отримати кваліфікацію за новою системою тепер можна і в Одесі

В Одесі розпочала роботу державна кваліфікаційна комісія моряків у складі Адміністрації судноплавства. Як зазначають в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, це друге місто, в якому моряки можуть отримувати кваліфікаційні документи та складати іспити.

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Одеська ДККМ розглядатиме заяви моряків та ухвалюватиме рішення щодо підтвердження компетенцій, а також проводитиме тестування за міжнародно визнаною системою CES 6.0.

Зазначається, що повний перезапуск складу та функціоналу ДККМ є однією з вимог нової процедури підготовки та дипломування моряків, яка регламентується постановою Кабінету міністрів №1499 від 30 грудня 2022.

Нагадаємо, що 14 лютого було запущено роботу нової ДККМ у Києві. Як повідомляють в профільному міністерстві, за неповний місяць роботи вона ухвалила понад 200 рішень про підтвердження професійної компетенції моряка. Обгрунтовані ж відмови отримали 19 моряків.

Як вказують в міністерстві, члени комісії присутні під час CES-тестування, а після його завершення одразу ознайомлюють моряка з результатами. Результати та сертифікат оформлюються автоматично, що унеможливлює зовнішній вплив та нівелює корупційні ризики. Наразі складено 15 іспитів, за результатами яких моряки вже отримали відповідні сертифікати за підписом ДККМ.

У Мінвідновлення підкреслюють, що єдиним законним спосом отримати кваліфікаційні документи на сьогодні є звернення до Адміністрації судноплавства чи сервісних центрів держпідприємства "Моррічсервіс".

Також туди закликають звертатися у разі виникнення запитань щодо процедури дипломування. До впровадження інформаційно-комунікаційної системи верифікацію документів моряків можна здійснити по електронній пошті: [email protected]

Документи ж, що були видані не Адміністрацією судноплавства, нині вважаються незаконними. В свою чергу, Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків зараз знаходиться на фінальній стадії ліквідації.

"Діяльність вебсайту ІППДМ, які треті особи намагалися реанімувати з метою власної вигоди, повністю припинена. Це також стосується використання додатку "Електронний кабінет моряка". Його функціонування не передбачено жодним нормативно-правовим актом, а отже, не несе жодних правових наслідків", - попередили у відомстві.

Нагадаємо, що минула система тестування моряків виявилася корупційною: в 2021 році Служба безпеки України викрила схему, через яку реєстр моряків фактично захопили сторонні приватні особи, що створювали штучні перешкоди для проходження тестування, вимагаючи хабарі у кілька тисяч доларів. Спецслужба тоді вилучила відповідні сервери і повернула їх під контроль тодішнього Мінінфраструктури, реорганізованого нині у Мінвідновлення.