Посадовці Одеського морпорту заочно продовжували документи моряків, аби тих не мобілізували - поліція

Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань викрило корупційну схему посадовців Одеського морського порту, які незаконно оформляли продовження перебування моряків за кордоном. Про це йдеться у повідомленнях ДСР Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За даними слідства, з метою уникнення мобілізації моряки, які перебували за кордоном у рейсах, через своїх агентів звертались до посадовців Управління (служби) капітана Одеського морпорту для отримання чи подовження відповідних документів.

Надалі посадовці, всупереч нормативним актам та без фактичної присутності відповідних моряків вносили до офіційних документів фіктивні відомості та самостійно підготовлювали їхні особисті справи. Після проведення усіх процедур вони передавали оформлені та підписані посвідчення агентам, а ті вже пересилали їх морякам за кордон.

За таку послугу посадовці управління отримували від 1 тисячі до 3 тисяч доларів. За такою схемою лише упродовж лютого-травня 2022 року посадовці видали понад 100 посвідчень особам, які фактично знаходилися за кордоном.

2 лютого співробітники ГСУ Нацполіції та управління стратегічних розслідувань в Одеській області провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях управління капітану порту, суб’єктів господарювання, а також за місцем мешкання фігурантів. Було вилучено документацію, особові справи моряків, яким видавалися посвідчення, печатки, "чорнові" записи та гроші.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора

Після проведення процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення підозр причетним до схеми осіб. Справа розслідується за частиною 5 статті 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою), а також за частиною 3 статті 28, частинами 3 та 4 статті 358 Кримінального кодексу (підроблення документів організованою групою за попередньою змовою).

Нагадаємо також, що в грудні Служба безпеки України викрила в Одесі канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку під виглядом моряків іноземних суден.