Чиновники Одесского морпорта заочно продлевали документы моряков, чтобы тех не мобилизовали - полиция

Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении департамента стратегических расследований разоблачило коррупционную схему чиновников Одесского морского порта, незаконно оформлявших продление пребывания моряков за границей. Об этом говорится в сообщениях ДСР Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, для избежания мобилизации моряки, которые находились за границей в рейсах, через своих агентов обращались к должностным лицам Управления (службы) капитана Одесского морпорта для получения или продления соответствующих документов.

В дальнейшем должностные лица, вопреки нормативным актам и без фактического присутствия соответствующих моряков, вносили в официальные документы фиктивные сведения и самостоятельно подготавливали их личные дела. После всех процедур они передавали оформленные и подписанные удостоверения агентам, а те уже пересылали их морякам за границу.

За такую услугу должностные лица получали от 1 тысячи до 3 тысяч долларов. По такой схеме только в течение февраля-мая 2022 года чиновники выдали более 100 удостоверений фактически находившимся за рубежом.

2 февраля сотрудники ГСУ Нацполиции и управления стратегических расследований в Одесской области провели санкционированные обыски в офисных помещениях управления капитана порта, хозяйствующих субъектов, а также по месту проживания фигурантов. Была изъята документация, личные дела моряков, которым выдавались удостоверения, печати, "черновые" записи и деньги.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

После проведения процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о сообщении о подозрении причастным к схеме лицам. Дело расследуется по части 5 статьи 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), а также по части 3 статьи 28, частям 3 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса (подделка документов организованной группой по предварительному сговору).

Напомним также, что в декабре Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста под видом моряков иностранных судов.