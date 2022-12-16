СБУ ликвидировала схему незаконного выезда за границу военнообязанных под видом моряков иностранных судов

Служба безопасности заблокировала в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. К его организации причастна глава местного общественного объединения моряков.

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Об этом сообщает СБУ.

"Она предлагала потенциальным призывникам скрыто уехать за пределы Украины, прикрываясь якобы работой на иностранных торговых судах. Для этого злоумышленница снабжала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, стоимость такой услуги составляла от 7 до 8 тысяч долларов с человека. Сумма зависит от обстоятельств и срочности зарубежного рейса.

Отмечается, что для реализации сделки злоумышленница создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Именно он встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за выезд за границу.

Еще одним участником группы является руководитель местного учебного центра моряков, который использовал свои связи в медучреждениях для оформления фальшивых справок о состоянии здоровья.

Готовый пакет фейковых документов заказчики получали от курьера.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступный механизм и задокументировали получение фигурантами почти 8 тысяч долларов за изготовление "белого билета".

В результате следственно-оперативных действий правоохранители задержали организатора группировки, ее близкого родственника и руководителя морского учебного центра.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и выявили компьютерную технику и документацию с доказательствами преступных действий, а также наличные, полученные преступным путем.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ 19 ноября обезвредила преступную группировку, предлагавшую призывникам выехать в Россию.