Какие категории моряков имеют право пересекать государственную границу Украины во время военного положения

Срок пребывания вне Украины ограничен сроком действия контракта.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Со ссылкой на постановление правительства от 02 сентября 2022 г. №992 в ведомстве рассказали, какие категории моряков имеют право пересекать государственную границу Украины.

"В случае введения на территории Украины военного положения граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет имеют право пересекать государственную границу Украины, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах ", – говорится в постановлении.

Речь идет о трех категориях моряков:

Курсанты учебных заведений для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом. Моряки, следующие для работы в составе экипажей судов, совершающих рейсы в/из морских портов Украины. В настоящее время это касается только экипажей, задействованных в экспорте украинской агропродукции в рамках "зерновой инициативы".

Другие украинские моряки – наиболее многочисленная группа, следующая за границу для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов.

Таким образом, моряки могут воспользоваться разрешением, если они получили соответствующее образование и квалификацию до 24 февраля 2022 года, или же завершили обучение в период военного положения.

Для получения разрешения на пересечение границы они должны будут предоставить необходимые документы. Для всех категорий это, прежде всего, удостоверение личности моряка. Также большинство моряков должно подать, кроме подтверждения от Администрации, военно-учетные документы с соответствующими отметками военкомата.

Напомним, что в МВД рассказали, какие документы нужны мужчинам-студентам, чтобы уехать за границу.