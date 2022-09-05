У МВС розповіли, які документи потрібні чоловікам-студентам, щоби виїхати за кордон

Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, мають право на виїзд.

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Про це йдеться у повідомленні МВС України.

Список необхідних документів, щоб перетнути кордон чоловікам-студентам:

Студентський квиток чи студентську візу. Перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання в іноземному вузі.

Військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову та довідку видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.



Нагадаємо, 13 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний направив Міністерству оборони звернення, в якому попросив дозволити студентам виїжджати за кордон під час воєнного стану в Україні.