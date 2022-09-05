- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В МВД рассказали, какие документы нужны мужчинам-студентам, чтобы выехать за границу
Мужчины-студенты, которые учатся за границей, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, имеют право на выезд.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом говорится в сообщении МВД Украины.
Список необходимых документов, чтобы пересечь границу мужчинам-студентам:
- Студенческий билет или студенческую визу.
-
Переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе.
-
Военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справку выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.
Напомним, 13 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил Министерству обороны обращение, в котором попросил разрешить студентам выезжать за границу во время военного положения в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал