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Категория
Общество
Дата публикации

В МВД рассказали, какие документы нужны мужчинам-студентам, чтобы выехать за границу

В МВД рассказали, какие документы нужны мужчинам-студентам, чтобы выехать за границу
Фото: depositphotos

Мужчины-студенты, которые учатся за границей, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, имеют право на выезд. 

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Об этом говорится в сообщении МВД Украины. 

Список необходимых документов, чтобы пересечь границу мужчинам-студентам: 

  1. Студенческий билет или студенческую визу. 
  2. Переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе. 
  3. Военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справку выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.

Напомним, 13 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил Министерству обороны обращение, в котором попросил разрешить студентам выезжать за границу во время военного положения в Украине.