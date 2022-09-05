В МВД рассказали, какие документы нужны мужчинам-студентам, чтобы выехать за границу

Мужчины-студенты, которые учатся за границей, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, имеют право на выезд.

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Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

Список необходимых документов, чтобы пересечь границу мужчинам-студентам:

Студенческий билет или студенческую визу. Переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе.

Военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справку выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.



Напомним, 13 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил Министерству обороны обращение, в котором попросил разрешить студентам выезжать за границу во время военного положения в Украине.