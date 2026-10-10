УЗ сократит расходы на персонал минимум на 200 млн грн в месяц

"Укрзализныця" с октября сокращает расходы на персонал минимум на 200 млн грн ежемесячно. Аппарат управления переводят на четырехдневную рабочую неделю, а административному персоналу части подразделений прекратят выплачивать премии. Причиной компания называет резкое падение грузопотока и рост издержек из-за российских атак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на обращение председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.

По его словам, сокращение рабочего времени будет означать и уменьшение заработка части работников. В то же время компания будет стараться максимально ограничить влияние мер на рабочий персонал, обеспечивающий движение поездов и ремонт инфраструктуры.

Прежде всего, изменения будут касаться центрального аппарата, аппаратов филиалов, а также административного и инженерного персонала.

Кроме того, УЗ прекращает выплату премий административным работникам аппаратов управления филиалов, региональных филиалов и производственных подразделений. По словам Перцовского, это должно позволить сохранить премирование рабочих, непосредственно обеспечивающих движение и восстановление железной дороги.

Для части работников компания также будет рассматривать возможность работы по совместительству в других подразделениях и филиалах.

Необходимость экономии в УЗ объясняют резким падением грузовой работы. Ежедневная нагрузка сократилась до менее 250 тыс. тонн против 450 тыс. тонн еще в июле и свыше 730 тыс. тонн до полномасштабного вторжения РФ.

Дополнительным давлением стали русские атаки. По словам Перцовского, ежемесячно из-за ударов выходят из строя до 40 локомотивов, ремонт которых требует значительных ресурсов.

Компании также необходимо найти сотни миллионов гривен на изготовление мобильных укрытий для своих предприятий.

Перцовский заявил, что ограничения начнут постепенно смягчать, если возобновятся объемы погрузки и работа портов.

Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на убытки и атаки, "Укрзализныця" перечислила в бюджеты и фонды 13,2 млрд грн за первое полугодие 2026 года. С начала года российские атаки повредили 310 локомотивов компании.