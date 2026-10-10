УЗ скоротить витрати на персонал щонайменше на 200 млн грн на місяць

"Укрзалізниця" з жовтня скорочує витрати на персонал щонайменше на 200 млн грн щомісяця. Апарат управління переводять на чотириденний робочий тиждень, а адміністративному персоналу частини підрозділів припинять виплачувати премії. Причиною компанія називає різке падіння вантажопотоку та зростання витрат через російські атаки.

Про це інформує Dilo з посиланням на звернення голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

За його словами, скорочення робочого часу означатиме й зменшення заробітку для частини працівників. Водночас компанія намагатиметься максимально обмежити вплив заходів на робітничий персонал, який забезпечує рух поїздів і ремонтує інфраструктуру.

Насамперед зміни стосуватимуться центрального апарату, апаратів філій, а також адміністративного та інженерного персоналу.

Крім того, УЗ припиняє виплату премій адміністративним працівникам апаратів управління філій, регіональних філій та виробничих підрозділів. За словами Перцовського, це має дозволити зберегти преміювання робітників, які безпосередньо забезпечують рух і відновлення залізниці.

Для частини працівників компанія також розглядатиме можливість роботи за сумісництвом в інших підрозділах та філіях.

Необхідність економії в УЗ пояснюють різким падінням вантажної роботи. Щоденне навантаження скоротилося до менш ніж 250 тис. тонн проти 450 тис. тонн ще у липні та понад 730 тис. тонн до повномасштабного вторгнення РФ.

Додатковим тиском стали російські атаки. За словами Перцовського, щомісяця через удари виходять із ладу до 40 локомотивів, ремонт яких потребує значних ресурсів.

Компанії також необхідно знайти сотні мільйонів гривень на виготовлення мобільних укриттів для своїх підприємств.

Перцовський заявив, що обмеження почнуть поступово пом'якшувати, якщо відновляться обсяги навантаження та робота портів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри збитки та атаки "Укрзалізниця" перерахувала до бюджетів і фондів 13,2 млрд грн за перше півріччя 2026 року. Від початку року російські атаки пошкодили 310 локомотивів компанії.