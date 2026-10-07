"Укрзалізниця" отримає €130 млн від ЄБРР на критичні ремонти та відновлення

Європейський банк реконструкції та розвитку дозволив спрямувати €130 млн із раніше погодженого кредиту на підтримку ліквідності “Укрзалізниці”. Кошти використають, зокрема, на критичні ремонти, відновлення інфраструктури та забезпечення перевезень.

Як пише Dilo, про це інформує міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

€130 млн для "Укрзалізниці"

Європейський банк реконструкції та розвитку погодив зміни до кредитної угоди з "Укрзалізницею", які дозволять спрямувати €130 млн із раніше затвердженого кредиту на підтримку ліквідності компанії. Кошти використають, зокрема, для критичних ремонтів, відновлення інфраструктури та забезпечення пасажирських і вантажних перевезень.

Відповідні зміни до угоди за проєктом "УЗ Енергія" "Укрзалізниця" та ЄБРР підписали під час зустрічі з президенткою банку Оділь Рено-Бассо. Загальний обсяг погодженого кредиту становить €180 млн.

Спочатку €130 млн із цієї суми планували спрямувати на проєкт розподіленої генерації. Тепер компанія зможе використовувати ці кошти також для нагальних операційних потреб.

Необхідність такого перенаправлення фінансування пов’язана, зокрема, з наслідками російських атак на залізничну інфраструктуру. "Укрзалізниця" змушена регулярно відновлювати пошкоджені об’єкти, тоді як скорочення вантажних перевезень негативно впливає на її доходи. Компанія розраховує отримати доступ до коштів уже в перші тижні жовтня.

Проєкт газової генерації продовжать

Водночас проєкт будівництва 200 МВт газової генерації продовжується за підтримки грантів ЄС та Великої Британії. Будівельні роботи "Укрзалізниця" виконує власними силами, що, за словами української сторони, дає змогу оптимізувати витрати та частину кредитного фінансування спрямувати на інші нагальні потреби.

Окремо сторони обговорили можливість залучення додаткових коштів для оновлення локомотивного парку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила 550 локомотивів Укрзалізниці, з них понад 335 - лише цього року. Їх відновлення та заміна визначені одним із пріоритетних завдань компанії.

ЄБРР також долучиться до розвитку транспортної інфраструктури

Під час зустрічі обговорювали й розвиток міжнародних автомобільних коридорів та інвестиції в дорожню інфраструктуру. Над цими проєктами Україна працює спільно з Агентством відновлення.

Ще одним напрямом співпраці є підготовка інфраструктури до зимового періоду. Йдеться про розвиток розподіленої теплової генерації, резервне електроживлення та посилення захисту критично важливих об’єктів.

Крім того, Україна готує проєкти портових концесій у Чорноморську та Одесі. У цьому напрямі Київ розраховує на експертизу ЄБРР, зокрема для підготовки проєктів та залучення міжнародних операторів і інвесторів.

Нагадаємо, Росія пошкодила у 2026 році більше локомотивів УЗ, ніж за всі попередні роки великої війни. Від початку 2026 року через російські атаки постраждало 310 локомотивів, тоді як за період із лютого 2022-го до кінця 2025 року було пошкоджено 227 одиниць.