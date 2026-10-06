"Укрзалізниця" планує скасувати два далекі поїзди через падіння пасажиропотоку

“Укрзалізниця” планує з 20 жовтня припинити курсування поїздів №79/80 “Січеслав” Дніпро – Львів та №31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Як пише Dilo, про це повідомляє компанія.

"Укрзалізниця" скасує поїзди

Причиною в компанії називають погіршення безпекової ситуації та суттєве скорочення пасажиропотоку.

Для сполучення між Дніпром і Львовом пасажирам пропонують скористатися іншими поїздами. Серед доступних альтернатив - № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128.

Пасажирам поїзда № 31/32 Запоріжжя - Перемишль компанія пропонує альтернативні маршрути з пересадкою у Львові або Києві.

Водночас "Укрзалізниця" наразі не уточнює, чи буде припинення курсування цих поїздів тимчасовим, чи йдеться про остаточне рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку 2026 року російські атаки пошкодили 310 локомотивів, а від початку повномасштабного вторгнення 492 локомотиви та 249 вагонів української залізниці.