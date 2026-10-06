"Укрзализныця" планирует отменить два дальних поезда из-за падения пассажиропотока

"Укрзализныця" планирует с 20 октября прекратить курсирование поездов №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №31/32 Запорожье – Перемышль.

Как пишет Dilo, об этом сообщает компания.

"Укрзализныця" отменит поезда

Причиной в компании называют ухудшение ситуации безопасности и существенное сокращение пассажиропотока.

Для сообщения между Днепром и Львовом пассажирам предлагают воспользоваться другими поездами. Среди доступных альтернатив - №39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 и 127/128.

Пассажирам поезда № 31/32 Запорожье – Перемышль компания предлагает альтернативные маршруты с пересадкой во Львове или Киеве.

В то же время "Укрзализныця" пока не уточняет, будет ли прекращение курсирования этих поездов временным или речь идет об окончательном решении.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2026 года российские атаки повредили 310 локомотивов, а с начала полномасштабного вторжения 492 локомотива и 249 вагонов украинской железной дороги.