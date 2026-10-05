Поезда остановятся? Украина почти исчерпала резерв локомотивов из-за ударов РФ

Украина почти исчерпала резерв локомотивов из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре и ведет переговоры с европейскими партнерами о дополнительных поставках. Дефицит тяги уже становится одним из узких мест экспортной логистики, в частности, доставки зерна и других грузов в черноморские порты.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Financial Times.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что переговоры ведутся с европейскими странами, железные дороги которых имеют такую же ширину пути, как украинская. Это позволило бы привлечь дополнительные локомотивы к перевозкам.

Нехватка тяги уже отражается на портовой логистике. Исполнительный директор ТИС Никита Грубов сообщил, что только в районе терминала компании в порту Южный были потеряны три локомотива.

По оценке FT, возобновление работы черноморских портов само по себе не решает проблемы украинского экспорта. Для загрузки судов продукцию сначала нужно доставить в причалы, а возможности железной дороги сокращаются из-за потерь подвижного состава.

В последние недели Россия усилила атаки на поезда, перевозящие зерно и железную руду – одни из ключевых товаров украинского экспорта.

Таким образом состояние железнодорожной инфраструктуры становится еще одним ограничением для морского экспорта наряду с безопасностью судоходства: даже при наличии свободных портовых мощностей дефицит локомотивов может сдерживать доставку грузов в порты.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2026 года российские атаки повредили 310 локомотивов, а с начала полномасштабного вторжения 492 локомотива и 249 вагонов украинской железной дороги.