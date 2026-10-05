UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,99

+0,15

EUR

50,53

--0,16

Наличный курс:

USD

45,00

44,87

EUR

51,00

50,67

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Поезда остановятся? Украина почти исчерпала резерв локомотивов из-за ударов РФ

Украина почти исчерпала резерв локомотивов
Украина почти исчерпала резерв локомотивов

Украина почти исчерпала резерв локомотивов из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре и ведет переговоры с европейскими партнерами о дополнительных поставках. Дефицит тяги уже становится одним из узких мест экспортной логистики, в частности, доставки зерна и других грузов в черноморские порты.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Financial Times.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что переговоры ведутся с европейскими странами, железные дороги которых имеют такую же ширину пути, как украинская. Это позволило бы привлечь дополнительные локомотивы к перевозкам.

Нехватка тяги уже отражается на портовой логистике. Исполнительный директор ТИС Никита Грубов сообщил, что только в районе терминала компании в порту Южный были потеряны три локомотива.

По оценке FT, возобновление работы черноморских портов само по себе не решает проблемы украинского экспорта. Для загрузки судов продукцию сначала нужно доставить в причалы, а возможности железной дороги сокращаются из-за потерь подвижного состава.

В последние недели Россия усилила атаки на поезда, перевозящие зерно и железную руду – одни из ключевых товаров украинского экспорта.

Таким образом состояние железнодорожной инфраструктуры становится еще одним ограничением для морского экспорта наряду с безопасностью судоходства: даже при наличии свободных портовых мощностей дефицит локомотивов может сдерживать доставку грузов в порты.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2026 года российские атаки повредили 310 локомотивов, а с начала полномасштабного вторжения 492 локомотива и 249 вагонов украинской железной дороги.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности