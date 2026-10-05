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Поїзди зупиняться? Україна майже вичерпала резерв локомотивів через удари РФ

Україна майже вичерпала резерв локомотивів
Україна майже вичерпала резерв локомотивів

Україна майже вичерпала резерв локомотивів через російські удари по залізничній інфраструктурі та веде переговори з європейськими партнерами про додаткові поставки. Дефіцит тяги вже стає одним із вузьких місць експортної логістики, зокрема доставки зерна та інших вантажів до чорноморських портів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Financial Times.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що переговори ведуться з європейськими країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська. Це дозволило б швидше залучити додаткові локомотиви до перевезень.

Нестача тяги вже позначається на портовій логістиці. Виконавчий директор ТІС Микита Грубов повідомив, що лише в районі термінала компанії в порту Південний було втрачено три локомотиви.

За оцінкою FT, відновлення роботи чорноморських портів саме по собі не вирішує проблем українського експорту. Для завантаження суден продукцію спочатку потрібно доставити до причалів, а можливості залізниці скорочуються через втрати рухомого складу.

Останніми тижнями Росія посилила атаки на поїзди, які перевозять зерно та залізну руду – одні з ключових товарів українського експорту.

Таким чином, стан залізничної інфраструктури стає ще одним обмеженням для морського експорту поряд із безпекою судноплавства: навіть за наявності вільних портових потужностей дефіцит локомотивів може стримувати доставку вантажів до портів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку 2026 року російські атаки пошкодили 310 локомотивів, а від початку повномасштабного вторгнення 492 локомотиви та 249 вагонів української залізниці.

Автор:
Тетяна Гойденко

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