Поїзди зупиняться? Україна майже вичерпала резерв локомотивів через удари РФ

Україна майже вичерпала резерв локомотивів через російські удари по залізничній інфраструктурі та веде переговори з європейськими партнерами про додаткові поставки. Дефіцит тяги вже стає одним із вузьких місць експортної логістики, зокрема доставки зерна та інших вантажів до чорноморських портів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Financial Times.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що переговори ведуться з європейськими країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська. Це дозволило б швидше залучити додаткові локомотиви до перевезень.

Нестача тяги вже позначається на портовій логістиці. Виконавчий директор ТІС Микита Грубов повідомив, що лише в районі термінала компанії в порту Південний було втрачено три локомотиви.

За оцінкою FT, відновлення роботи чорноморських портів саме по собі не вирішує проблем українського експорту. Для завантаження суден продукцію спочатку потрібно доставити до причалів, а можливості залізниці скорочуються через втрати рухомого складу.

Останніми тижнями Росія посилила атаки на поїзди, які перевозять зерно та залізну руду – одні з ключових товарів українського експорту.

Таким чином, стан залізничної інфраструктури стає ще одним обмеженням для морського експорту поряд із безпекою судноплавства: навіть за наявності вільних портових потужностей дефіцит локомотивів може стримувати доставку вантажів до портів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку 2026 року російські атаки пошкодили 310 локомотивів, а від початку повномасштабного вторгнення 492 локомотиви та 249 вагонів української залізниці.