Росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: є тяжкопоранені

Російська армія вранці 18 вересня завдала удару по приміському поїзду на Харківщині. Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень через те, що під час евакуації не відійшли на безпечну відстань від поїзда.

Як пише Dilo, про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Знову удар по приміському поїзду. Харківщина. Поїзд стояв з евакуацією пасажирів. Попередньо маємо інформацію, що двоє пасажирів, які не прослідували з поїзною бригадою на необхідну відстань від рухомого складу, а лишились на платформі серйозно травмовані. Інформація попередня", — написав він.

На місце події одразу вирушили рятувальники та медики для надання допомоги постраждалим.

Керівник Нововодолазької громади Харківщини Олександр Єсін у коментарі "Суспільному" уточнив, що влучання в пасажирський електропотяг поблизу платформи "Липкуватівка" сталося о 10:27. Росіяни завдали удару реактивним безпілотником "Герань-4".

"Під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об’єктів залізничної інфраструктури. Це правило може врятувати життя", — зпояснили в "Укрзалізниці".

Атак и на поїзди

Нагадаємо, 16 вересня російські війська завдали удару по поїзду Київ — Миколаїв. Працівники та пасажири завчасно евакуювалися, тому постраждалих немає.

13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею.

А 12 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Луцьку та Фастові. Завдяки завчасному виявленню загрози пасажирів евакуювали, тому постраждалих немає.

8 вересня Росія також атакувала пасажирський поїзд Київ – Суми. Поїзд завчасно зупинили після попередження моніторингової команди "Укрзалізниці", а пасажирів евакуювали, тому обійшлося без постраждалих.